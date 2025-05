Grave incidente a Rebibbia | auto travolge un uomo morto in ospedale

Tragedia sulla strada a Roma, dove un'auto ha investito un uomo, che è morto in ospedale. L'incidente è avvenuto ieri sera in zona Rebibbia. L'automobilista è negativo ai test alcolemici e tossicologici.

