Gratta e Vinci due vincite da 50mila euro in Campania

Campania a segno con la fortuna al Gratta e Vinci. In pochi giorni sono state centrate ben tre Vincite da 50.000 euro ciascuna grazie ad altrettanti Gratta e Vinci. Protagonisti – segnala l'agenzia Agimeg – sono stati tre biglietti differenti: "Il Miliardario Maxi", "Regina di Cuori" e.

