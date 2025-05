Granfondo Da Piazza a Piazza | Prato ospita la sfida ciclistica del 4 maggio

Granfondo "Da Piazza a Piazza" in programma domenica 4 maggio a Prato. Anche per l'imminente edizione allestita dall'Avis Verag, non mancherà il successo ed alcune centinaia di biker si contenderanno il prestigioso successo che nel 2024 fu ottenuto da Dario Cherchi del Team Soudal Montemurlo nei confronti di Stefano Valdrighi e Stefano Goria. Il team pratese del general manager Stefano Gonzi punterà anche quest'anno al successo sui sentieri di casa e le ultime gare hanno confermato l'ottima condizione atletica dei propri biker. Il ritrovo "Da Piazza a Piazza" in via Bisenzio a San Martino a partire dalle 8, con le griglie di partenza che si apriranno alle 9,30 per l'inserimento dei partecipanti con via ufficiale per coloro che effettueranno il percorso lungo alle ore 10, seguiti un paio di minuti più tardi da chi sceglierà il tracciato più breve.

