Grande Valtur Brindisi ad Avellino | superato in scioltezza il primo turno di play in

Brindisi – La Valtur Brindisi torna al top e si impone con autorevolezza al Paladelmauro di Avellino, superando il primo turno dei play in. Gli uomini di coach Bucchi si sono imposti per 64-82. Lo hanno fatto con merito indiscutibile, trascinati da un superlativo Vildera, che ha realizzato 25. 🔗 Brindisireport.it - Grande Valtur Brindisi ad Avellino: superato in scioltezza il primo turno di play in – Latorna al top e si impone con autorevolezza al Paladelmauro di, superando ildeiin. Gli uomini di coach Bucchi si sono imposti per 64-82. Lo hanno fatto con merito indiscutibile, trascinati da un superlativo Vildera, che ha realizzato 25. 🔗 Brindisireport.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Derby di grande sofferenza a Nardò: Ogden trascina la Valtur Brindisi alla vittoria - BRINDISI - La spallata decisiva di una partita davvero tosta è stata piazzata a poco più di un minuto dalla fine. La Valtur Brindisi si è imposta nel derby in casa dell'Hdl Nardò disputato al Palasport San Giuseppe da Copertino (65-76), in una gara valevole per la 32esima giornata del campionato... 🔗brindisireport.it

Grande Fratello, Lory del Santo e i provini ad alcuni concorrenti per una nuova serie | Video Mediaset - Grande Fratello, Lory del Santo entra nella casa per dei provini ad alcuni inquilini per la sia prossima serie tv. Ecco cosa è successo. Grande Fratello, i provini di Lory Del Santo ai concorrenti Lory del Santo torna al Grande Fratello per una simpatica sorpresa ai coinquilini. La regista ed attrice è a caccia di nuovi talenti da inserire nella nuova serie tv di prossima uscita. Per l’occasione la ex concorrente del GF ha deciso di fare dei provini con alcuni coinquilini: si parte con Helena, Tommaso e Lorenzo. 🔗superguidatv.it

Grande festa ad Ottati per i 100 anni di nonna Maria Doddato - Grande festa nel piccolo comune di Ottati, dove si festeggiano i 100 anni della signora Maria Doddato. Per l’occasione sono giunti a farle gli auguri il sindaco Elio Guadagno e il consigliere regionale Tommaso Pellegrino che sui social scrive: “La signora Maria è testimone vivente di un secolo di... 🔗salernotoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Grande Valtur Brindisi ad Avellino: superato in scioltezza il primo turno di play in; Valtur Brindisi: la società si rinforza e il palazzetto non è più un miraggio; Valtur Brindisi-Acqua S.Bernardo Cantù: big match di grande fascino e tradizione al PalaPentassuglia; Valtur Brindisi superlativa: grande impresa (79-90) a Udine, nel segno di Ogden. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Grande Valtur Brindisi ad Avellino: superato in scioltezza il primo turno di play in - Gli uomini di coach Bucchi si impongono per 64-82, trascinati da un super Vildera (25 punti). Ora appena un paio di giorni per recuperare le forze: domenica si gioca a Verona ... 🔗brindisireport.it

A2 - Valtur Brindisi vince il play-in contro Avellino - La Valtur Brindisi vince il primo turno del Play-In contro Avellino per 67-82. A guidare i pugliesi un grande Vildera da 25 punti e 6 rimbalzi. Sfiora la ... 🔗pianetabasket.com

Zampata Valtur: espugnata Avellino per regalarsi il secondo turno play-in - Voluta, desiderata, meritata e conquistata. Brindisi mostra la versione migliore di sé stessa espugnando il difficile parquet del PalaDelMauro di Avellino graz ... 🔗brundisium.net