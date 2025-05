Grande successo per la Ciclopedalata del Primo Maggio | 400 partecipanti tra sport natura e formazione a San Giovanni di Sinis

partecipanti alla Ciclopedalata del Primo Maggio, evento che ha dato ufficialmente il via alla stagione di appuntamenti promossi dal Comune di Cabras. Un'iniziativa all'insegna dello sport, della condivisione e della valorizzazione del territorio, con un percorso che ha condotto i ciclisti fino a San Giovanni di Sinis, cuore della manifestazione.Ad accogliere i partecipanti, un programma pensato anche per i più giovani: l'associazione sportiva Crazy Wheels ha organizzato una mini gimcana con biciclette da corsa e un corso di educazione stradale, con attività ludico-educative dedicate alle nuove generazioni. Un'occasione per imparare divertendosi, in un contesto naturalistico d'eccellenza.La giornata si è conclusa con il rientro pomeridiano verso Cabras, tra sorrisi e soddisfazione, con negli occhi il fascino del paesaggio costiero della marina di San Giovanni, pronta ad animarsi con la ricca stagione estiva di eventi serali tra centro e borgate annunciata dall'Amministrazione.

