“Fuori Javier deve farlo per Helena”. Grande Fratello, gliel’ha chiesto lei: c’entra Chiara - Un vero e proprio colpo di scena ha fatto restare senza parole i telespettatori del Grande Fratello. Proprio in queste ore è venuto fuori un video ritraente Helena e Javier. Ascoltando attentamente le parole della brasiliana, c’è stata una richiesta al suo fidanzato che ha tirato in ballo pure l’altra concorrente Chiara. Infatti, Helena quando si è avvicinata a Javier prima di salutarlo e andare in studio per conoscere l’esito del televoto, ha voluto rivelare una cosa importante su Chiara. 🔗caffeinamagazine.it

“L’ha portata via, guardate”. Helena e Javier dopo il Grande Fratello, la scena in discoteca - Continua e si fa sempre più importante la storia d’amore tra Javier Martinez e Helena Prestes, forse ormai la coppia più amata nata sotto i riflettori del Grande Fratello. A differenza di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che si sono mollati per decisione di lei durante la finale, gli Helevier sono rimasti insieme anche dopo il reality di Canale 5 e aggiornano di continuo i fan attraverso i social. 🔗caffeinamagazine.it

“Grande Fratello”, la confessione di Giglio stupisce Helena (VIDEO) - News Tv. Mancano poche ore alla nuova puntata del Grande Fratello di stasera, giovedì 13 marzo 2025 e i concorrenti ci hanno regalato un colpo di scena. Stiamo parlando di Giglio ed Helena. I due nelle scorse ore, si sono ritrovati in cucina. È stato il parrucchiere a fare un passo avanti verso la modella e le ha confessato una cosa che ha sorpreso sia lei che il pubblico. Cos’è successo? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Raffaella Carrà, la casa non è più in vendita: il motivo e la decisione della famiglia Leggi anche: Federica Panicucci ha un annuncio su Lorenzo Spolverato: il ... 🔗tvzap.it

Grande Fratello, Helena balla sensualmente, Javier le protegge il lato B: fan in delirio per la coppia - Il video del momento in discoteca tra i due ex gieffini diventa virale: il gesto protettivo di Javier scatena i commenti affettuosi dei fan ... 🔗msn.com

Helena Prestes e Javier Martinez: Un legame sempre più forte dopo il Grande Fratello - Helena Prestes e Javier Martinez, ex concorrenti del Grande Fratello, incantano i fan a Rimini con una serata di balli e confessioni sulla loro relazione, rivelando vulnerabilità e impegno reciproco. 🔗ecodelcinema.com

Javier Martinez e Helena Prestes bloccano Rimini: balli e baci di fuoco all’evento coi fan - Javier Martinez e Helena Prestes sono stati protagonisti di un evento sold out in una nota discoteca di Rimini. 🔗ilsipontino.net