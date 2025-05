Granata in crisi nera | squadra senza idee futuro a rischio

nerato per fare spazio a Dal Canto a sua volta reduce nella passata edizione da un esonero alla Carrarese. Difficile tuttavia al momento che i Granata a tre giornate dal termine pensino ad un ribaltone. La tribolata. 🔗 Padovaoggi.it - Granata in crisi nera: squadra senza idee, futuro a rischio In tribuna al Tombolato oggi primo maggio è apparso Gorini, ex allenatore esoto per fare spazio a Dal Canto a sua volta reduce nella passata edizione da un esonero alla Carrarese. Difficile tuttavia al momento che ia tre giornate dal termine pensino ad un ribaltone. La tribolata. 🔗 Padovaoggi.it

Se ne parla anche su altri siti

Brescia, è crisi nera: squadra in zona playout, Maran rischia. Le mosse di Cellino - è crisi a Brescia dove la squadra di Maran ha incassato una nuova sconfitta, stavolta nello scontro salvezza contro il Frosinone. I ciociari... 🔗calciomercato.com

Milan in crisi nera, ecco la soluzione: “Dimissioni Conceicao e squadra a Ibra” - Prosegue la crisi dei rossoneri, che escono sconfitti anche dal confronto di San Siro contro la Lazio Doveva essere la partita della svolta per il Milan ed invece quella contro la Lazio può essere definita come ennesima tappa del lungo calvario rossonero, usciti sconfitti anche dal confronto con i biancocelesti a causa dell’acuto su rigore di Pedro al minuto 97. Baratro Milan, verdetto immediato: “Dimissioni Conceicao e squadra a Ibra” (LaPresse) – Calciomercato. 🔗calciomercato.it

Crisi nera per la manodopera: nel Veneziano manca un operaio qualificato su 2 - Continua a crescere la difficoltà delle piccole e medie imprese veneziane nel reperire personale operativo qualificato: nel 2024 è mancato all'appello, per difficoltà di reperimento, un lavoratore su 2. Un dato pesante, che tradotto in cifre diventa ancora più significativo: su 69.270 figure... 🔗veneziatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Granata in crisi nera: squadra senza idee, futuro a rischio; Serie , Cavese-Trapani: crisi nera in casa granata - CalcioTime; Trapani in caduta libera, è crisi nera; Crisi nera per il Torino di Vegliato! Granata ancora sconfitti in casa con la Samp. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Udinese in crisi nera: Runjaic e Nani hanno la soluzione? - Visualizzazioni: 18 L’Udinese è in crisi profonda. Con la partita di ieri ha incassato la quinta sconfitta consecutiva, il rischio del ritiro prima del Bologna è molto vicino. Fino a metà marzo, in S ... 🔗calciostyle.it

Crisi granata, la voce dei tifosi: "Cambiare l'allenatore per salvare il salvabile" - Paolo Toscano: "Un’unica osservazione: VERDE IN PANCHINA!". Mario De Rogatis: "Dover rimpiangere Simy la dice lunga sulla crisi che sta vivendo la squadra granata. Ma impressiona la mancanza di idee e ... 🔗salernotoday.it

Da Torino: "All'andata i granata erano in crisi. Poi c'è stata una gara svolta" - A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio – Terzo Tempo è intervenuto la giornalista di TorinoGranata Elena Rossin: “All’epoca della partita di andata ... 🔗tuttonapoli.net