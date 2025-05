Governo Meloni investe 12 mld per sicurezza sul lavoro con incentivi per imprese e scuole

Nel contesto attuale, il previsto decreto non si è ancora materializzato, nonostante l'auspicio di introdurre, entro la vigilia del primo maggio, un pacchetto di misure finalizzato al contenimento dei tragici eventi legati agli infortuni e alle morti sui luoghi di lavoro. In un videomessaggio trasmesso al termine della seduta del Consiglio dei ministri, la premier

Governo Meloni, il sondaggio: giudizio negativo dal 59% (+4%) degli italiani, per il 36% sui dazi l'Italia dovrebbe mediare tra Usa e Ue - Per il 36% il lavoro è positivo. Il 5% ha risposto "non lo so". Altri temi sui quali sono stati interrogati gli italiani sono i dazi Un sondaggio di YouTrend certifica che il giudizio degli italiani sul governo Meloni è al momento negativo. Il 59% è infatti di questa idea: una percentuale che 🔗ilgiornaleditalia.it

Serie A, Simonelli: "Obiettivo valorizzare i giovani, il talento c'è. Spero il governo premi chi investe con degli incentivi" - All`interno dell`evento SFS Snack di Milano dedicato al calcio giovanile che si è tenuto presso l`Arena Civica di Milano, il presidente della... 🔗calciomercato.com

Tutela per chi ci protegge: il Governo Meloni al fianco di forze dell’ordine e cittadini - In un momento storico in cui la sicurezza rappresenta una delle priorità del Paese, il Governo guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni compie un passo deciso a tutela di chi ogni giorno veglia sull’ordine pubblico e sulla protezione dei cittadini: le forze dell’ordine, i militari e il personale del comparto sicurezza e soccorso pubblico. Una tutela concreta, attesa da anni, che prende forma attraverso un decreto-legge già approvato in Consiglio dei ministri e che entrerà in vigore immediatamente. 🔗laprimapagina.it

Governo Meloni stanzia oltre 1,2 miliardi per rafforzare sicurezza sul lavoro entro maggio 2025 - Il governo Meloni annuncia un aumento di 650 milioni di euro per la sicurezza sul lavoro, con un totale di 1,25 miliardi destinati a prevenzione e controlli soprattutto in agricoltura ed edilizia. 🔗gaeta.it

Meloni: "Lavoro pilastro di questo Governo, creati più di un milione di posti" - L'annuncio di un intervento da 1,2 miliardi di euro complessivi, per celebrare la festa dei lavoratori 'con i fatti' ... 🔗msn.com

Meloni: dal governo 1,2 miliardi per la sicurezza sul lavoro - Roma, 30 apr. (askanews) - Un miliardo e duecento milioni di euro per la sicurezza sul lavoro. E' quanto stanziato dal governo, secondo quanto annuncia la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un ... 🔗libero.it