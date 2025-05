Google Gemini si fa spazio sulla Home di Android | arriva il nuovo widget Material You

Google ha aggiornato l'app Gemini per Android aggiornando il widget dedicato alla schermata Home: ora è molto più personalizzabile e in linea con i canoni estetici del Material You.L'articolo Google Gemini si fa spazio sulla Home di Android: arriva il nuovo widget Material You proviene da TuttoAndroid. 🔗 Tuttoandroid.net - Google Gemini si fa spazio sulla Home di Android: arriva il nuovo widget Material You ha aggiornato l'appperaggiornando ildedicato alla schermata: ora è molto più personalizzabile e in linea con i canoni estetici delYou.L'articolosi fadiilYou proviene da Tutto. 🔗 Tuttoandroid.net

Google starebbe lavorando a una versione di Gemini per bambini - Un recente teardown rivela che Google starebbe lavorando a una versione di Gemini rivolta ai bambini. L'articolo Google starebbe lavorando a una versione di Gemini per bambini proviene da TuttoAndroid. 🔗tuttoandroid.net

Google Gemini si integra con GitHub: l’IA ora analizza il codice per gli sviluppatori - Google continua ad arricchire le capacità di Gemini aggiungendo l'integrazione nativa con GitHub, una funzione che farà felici tutti gli sviluppatori. L'articolo Google Gemini si integra con GitHub: l’IA ora analizza il codice per gli sviluppatori proviene da TuttoAndroid. 🔗tuttoandroid.net

Google annuncia due nuove funzionalità di Gemini - AGI - Google lancia una nuova funzionalità per chi ama (e crea) podcast. Si chiama Audio Overview ed è implementata dentro il suo assitente AI, Gemini. Permette di trasformare documenti, presentazioni e rapporti in contenuti audio, ricchi di discussioni e dialoghi tra due fantomatici presentatori (host). L'obiettivo è rendere le informazioni più accessibili e coinvolgenti, permettendo agli utenti di ascoltare sintesi dei loro materiali mentre sono in movimento come se fossero discussi alla radio o all'interno di contenitori già noti. 🔗agi.it

Google dice addio alla comoda Modalità Guida di Assistant in Maps: spazio a Gemini; Google Gemini per desktop si rifà il look: Veo 2 è il protagonista; Google Assistant perde anche gli smartwatch Fitbit; Google lobotomizza l'assistente vocale per fare spazio alla IA Gemini.

Google Assistant lascia spazio a Gemini su Wear OS - Google ha iniziato a fare spazio a Gemini, il suo nuovo assistente, nel sistema operativo Wear OS, destinato a smartwatch. Dopo diverse indiscrezioni e test, l' ... 🔗tecnoandroid.it

Google, addio alla Modalità Guida su Maps: Assistant lascia spazio a Gemini - La Modalità Guida di Google Assistant su Google Maps, quella barra pratica e veloce pensata per chi guida, è stata definitivamente rimossa. La conferma arriva ... 🔗tecnoandroid.it