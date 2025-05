Gol Mkhitaryan Barcellona-Inter clamoroso da Madrid | ‘Era regolare!’

clamoroso a Madrid: secondo il giornalista di AS il gol di Mkhitaryan in Barcellona-Inter, annullato per fuorigioco, era regolare.SCANDALO – Da Madrid gridano allo scandalo all'indomani della semifinale di andata di Champions League tra Barcellona-Inter, finita 3-3 al Montjuic. E il focus si concentra sul gol annullato ad Henrikh Mkhitaryan, che si è visto annullare il gol per fuorigioco dal VAR per mezza scarpina in offside. A criticare il Barcellona e ad urlare allo scandalo il giornalista di AS Tomas Roncero. Questo il suo attacco su X: "Scandaloso gol annullato all'Inter. Tutto come sempre". Roncero è un giornalista di fede madrilena, ossia tifoso del Real Madrid. E lo stesso Roncero tira in ballo Negreira, ex vicepresidente del Comitato tecnico degli spagnoli. Quest'ultimo, aveva ricevuto un'accusa di corruzione.

