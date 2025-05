Gli studenti italiani detengono il record europeo di ore dedicate ai compiti fuori da scuola Il Ministero corre ai ripari | Basta sovraccarichi ma non tutti sono d’accordo | Sono un docente può capire cosa serva caso per caso

Ministero dell'Istruzione e del Merito ha preso posizione sul tema dei compiti a casa. Con una circolare, il ministro Giuseppe Valditara ha raccomandato di "evitare carichi di lavoro per gli studenti troppo condensati e gravosi" e di garantire "una migliore organizzazione del tempo" dedicato allo studio pomeridiano, soprattutto durante i periodi festivi.L'articolo Gli studenti italiani detengono il record europeo di ore dedicate ai compiti fuori da scuola. Il Ministero corre ai ripari: “Basta sovraccarichi”, ma non tutti Sono d’accordo: “Sono un docente può capire cosa serva caso per caso” . 🔗 Ildell'Istruzione e del Merito ha preso posizione sul tema deia casa. Con una circolare, il ministro Giuseppe Valditara ha raccomandato di "evitare carichi di lavoro per glitroppo condensati e gravosi" e di garantire "una migliore organizzazione del tempo" dedicato allo studio pomeridiano, soprattutto durante i periodi festivi.L'articolo Gliildi oreaida. Ilai: “”, ma non: “unpuòper” . 🔗 Orizzontescuola.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2025 in DIRETTA: Sara Curtis inarrestabile! Record italiano e pass mondiale, tris di Bacico nel dorso - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.53: Per oggi è tutto, graziue per averci seguito e appuntamento a domattina alle 10 per l’ultima sessione di batterie. Buona serata! 19.50: Conferma di Sara Curtis in questa quarta giornata degli Assoluti in cui solo la velocista ha staccato il pass per Singapore nei 50 stile libero. Bene D’Ambrosio nei 200 stile libero, con un ottimo Megli., ritrovato Burdisso, vincitore dei 100 farfalla, in crescita due giovani, Borrelli e Mantegazza 19. 🔗oasport.it

Usa, 1400 studenti italiani a “Change the World Model United Nations”: videomessagio di Liliana Segre - Un videomessaggio di Liliana Segre ha aperto giovedì scorso 20 marzo a New York il “Change the World Model United Nations”, il più grande forum internazionale giovanile, che ha visto la partecipazione di oltre 4mila studenti da oltre 140 paesi, tra cui 1.400 italiani provenienti da diverse regioni. L’evento, un’occasione unica per giovani delegati di confrontarsi sui grandi temi della politica globale, simulando il funzionamento delle Nazioni Unite e interagendo con leader internazionali, diplomatici, imprenditori e campioni dello sport, è stato organizzato da Associazione diplomatici e ... 🔗ildenaro.it

Sara Curtis stratosferica: terzo titolo in 24 ore e nuovo record ai campionati italiani di nuoto - Sara Curtis centra un nuovo record ai campionati italiani di nuoto a Riccione, il terzo in 24 ore. La 18enne piemontese ha migliorato il suo stesso record italiano nelle batterie dei 50 stile libero (24"52), per poi ritoccarlo ulteriormente in finale (24"43).Continua a leggere 🔗fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Gli studenti italiani detengono il record europeo di ore dedicate ai compiti fuori da scuola. Il Ministero corre ai ripari: Basta sovraccarichi, ma non tutti sono d'accordo: Sono un docente può capire cosa serva caso per caso; Punito per non aver fatto i compiti, bimbo denuncia il papà; Gli italiani detengono record mondiale di analfabetismo funzionale; Luxottica, i dipendenti acquistano le azioni dell'azienda: record ad Agordo. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Gli studenti italiani sono tra i piu' salutisti al mondo - La tendenza emerge da un recente sondaggio condotto a livello mondiale da Sodexo, intervistando oltre 4.000 studenti in Italia, Cina, Stati Uniti, Spagna, Regno Unito e India. In particolare ... 🔗freshplaza.it

Gli studenti italiani vorrebbero una scuola più aggiornata e tecnologica - Programmi scolastici con più tecnologia per facilitare l’apprendimento rendendolo, al tempo stesso, coinvolgente: ecco cosa chiedono gli studenti in Italia secondo GoStudent nel report ‘GoStudent ... 🔗altovicentinonline.it