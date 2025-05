Gli ospiti di Verissimo del 3 e 4 maggio 2025 | arrivano Veronica Gentili e Simona Ventura

Veronica Gentili è la prima ospite annunciata dalla redazione social di Verissimo, per la prossima puntata di sabato 3 maggio 2025. Quando mancano pochi giorni all’inizio della nuova edizione de L’Isola dei famosi, in onda da mercoledì 7 maggio in prima serata su Canale 5, la giornalista e conduttrice de Le Iene Show – a breve anche alla guida del popolare reality Mediaset – si lascia intervistare da Silvia Toffanin, tra anticipazioni sul cast del programma e tante altre emozioni da condividere.Verissimo, gli ospiti del 3 e 4 maggio 2025Restando in tema Isola dei famosi 2025, tra gli ospiti previsti in scaletta per la puntata di Verissimo di questo sabato 3 maggio arriva anche Pierpaolo Pretelli. L’ex velino di Striscia la notizia è infatti pronto a partire per l’Honduras come nuovo inviato. 🔗 Apmagazine.it - Gli ospiti di “Verissimo” del 3 e 4 maggio 2025: arrivano Veronica Gentili e Simona Ventura è la prima ospite annunciata dalla redazione social di, per la prossima puntata di sabato 3. Quando mancano pochi giorni all’inizio della nuova edizione de L’Isola dei famosi, in onda da mercoledì 7in prima serata su Canale 5, la giornalista e conduttrice de Le Iene Show – a breve anche alla guida del popolare reality Mediaset – si lascia intervistare da Silvia Toffanin, tra anticipazioni sul cast del programma e tante altre emozioni da condividere., glidel 3 e 4Restando in tema Isola dei famosi, tra gliprevisti in scaletta per la puntata didi questo sabato 3arriva anche Pierpaolo Pretelli. L’ex velino di Striscia la notizia è infatti pronto a partire per l’Honduras come nuovo inviato. 🔗 Apmagazine.it

Se ne parla anche su altri siti

Verissimo, gli ospiti e le interviste di oggi domenica 13 aprile - (Adnkronos) – Oggi, domenica 13 aprile, torna 'Verissimo' con il secondo appuntamento del weekend, alle 16:30 su Canale 5. Ecco gli ospiti e le interviste di oggi di Silvia Toffanin. A Verissimo, domenica 13 aprile, un simbolo della scena musicale italiana: Patty Pravo. Intense interviste anche per Elisabetta Gregoraci e per Francesca Tocca, che sta vivendo […] 🔗periodicodaily.com

Verissimo, gli ospiti e le interviste di oggi sabato 15 febbraio - (Adnkronos) – 'Verissimo' torna questo weekend con un nuovo doppio appuntamento. Il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin andrà in onda oggi sabato 15 febbraio alle 16:30 e domenica 16 febbraio alle 16:00. Ecco le interviste e gli ospiti di questo weekend. Prima intervista a Verissimo, in un momento particolarmente doloroso, per l’attrice […] 🔗periodicodaily.com

Verissimo: chi sono gli ospiti di sabato 15 e domenica 16 marzo - Un fine-settimana ricco di ospiti quello che vivremo in compagnia di ‘Verissimo’ il 15 e il 16 marzo. Nel salotto di Silvia Toffanin ci sarà infatti spazio per tanti volti noti della tv. Vedremo famiglie pronte a raccontare la propria esperienza, assisteremo a interviste profonde e non mancherà la parentesi dedicata, come accade da un po’, alla musica. In studio, tra gli altri, ci saranno anche Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, i figli di Eleonora Giorgi scomparsa lo scorso 3 marzo. 🔗quotidiano.net

Altre fonti ne stanno dando notizia

Simona Ventura ospite a Verissimo; Verissimo, le anticipazioni di sabato 19 e domenica 20 aprile: ecco tutti gli ospiti; Verissimo, anticipazioni di sabato 5 e domenica 6 aprile: ecco tutti gli ospiti; Rudy Zerbi a Verissimo, le curiosità: età, patrimonio, dove vive, i 4 figli (da 3 donne diverse), la fidanzata. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Verissimo, gli ospiti del weekend (sabato 4 e domenica 5 maggio): da Cinzia Leone a Serena Bortone - Ci siamo, è arrivato il weekend ed è tempo di Verissimo. A partire dalle ... Moltissimi gli ospiti di sabato 4 maggio, e di domenica 5 maggio. Scopriamo dunque le anticipazioni ufficiali. 🔗msn.com

Verissimo, oggi in tv: ospiti e anticipazioni del 3 novembre di Silvia Toffanin - domenica 3 novembre, dopo la fine di Amici ci sarà una puntata tutta da seguire. Gli ospiti di oggi Dalle 16 parte su Canale 5 la carrellata di ospiti intervistati da Silvia Toffanin a Verissimo. 🔗msn.com

Verissimo: gli ospiti di oggi dalla Toffanin - nel doppio appuntamento con Verissimo di sabato 22 e domenica 23 su Canale 5. Doppio appuntamento nel fine settimana del programma in onda su Canale 5: tutti gli ospiti di sabato 22 e domenica 23 ... 🔗informazione.it