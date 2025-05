Gli ortisti comunitari alla Mostra al giardino dell' orticoltura a Firenze

Firenze, 1 maggio 2025 - In occasione della Mostra Mercato Piante e Fiori al giardino dell'orticoltura a Firenze, al tepidario Roster si sono incontrati tutti i cittadini e le cittadine (ortistie) dei quartieri aderenti al progetto comunitario “F’Orti! – coltivare orti e relazioni”, con l’obiettivo di fare rete, condivisione e socialità, ma soprattutto continuare la formazione pratica avviata ad inizio primavera utile ad acquisire conoscenze teorico-pratiche per l’avvio delle nuove coltivazioni primaverili ed estive.L’incontro che ha visto la partecipazione di circa 50 persone del progetto F’orti!, ha previsto 3 tavoli di formazione e lavoro nei quali sono state affrontate le seguenti tematiche: calendario semine e trapianti, cronoprogramma delle azioni in campo, vademecum per una buona convivenza di vicinato. 🔗 Lanazione.it - Gli ortisti comunitari alla Mostra al giardino dell'orticoltura a Firenze , 1 maggio 2025 - In occasioneMercato Piante e Fiori al, al tepidario Roster si sono incontrati tutti i cittadini e le cittadine (e) dei quartieri aderenti al progettoo “F’Orti! – coltivare orti e relazioni”, con l’obiettivo di fare rete, condivisione e socialità, ma soprattutto continuare la formazione pratica avviata ad inizio primavera utile ad acquisire conoscenze teorico-pratiche per l’avvioe nuove coltivazioni primaverili ed estive.L’incontro che ha visto la partecipazione di circa 50 persone del progetto F’orti!, ha previsto 3 tavoli di formazione e lavoro nei quali sono state affrontate le seguenti tematiche: calendario semine e trapianti, cronoprogrammae azioni in campo, vademecum per una buona convivenza di vicinato. 🔗 Lanazione.it

Cosa riportano altre fonti

Pavoni a spasso nel giardino di una casa: uno mette in mostra la sua stupenda 'ruota' - VIDEO - Diamo spazio alla video-segnalazione di una nostra lettrice che ritrae in particolare uno degli ormai 'famosi' pavoni di Punta Marina: "É la prima volta che ho potuto ammirare questi magnifici animali nel loro splendore! Stupendo esemplare come gli altri lí vicino". 🔗ravennatoday.it

Firenze: al giardino dell’Orticoltura mostra mercato di piante e fiori. Con 75 espositori - Tanti appuntamenti sulla cultura del verde L'articolo Firenze: al giardino dell’Orticoltura mostra mercato di piante e fiori. Con 75 espositori proviene da Firenze Post. 🔗.com

Un giardino di poesie fiorite: la fotografia dell'irpina Ilaria Feoli in mostra a Genova - Inaugura venerdì 11 aprile alle ore 18:00, presso la galleria Guidi&Schoen Arte Contemporanea di Genova, la mostra personale di Ilaria Feoli (Avellino, 1995), dal titolo Un giardino di poesie fiorite, a cura di Livia Savorelli. La ricerca artistica della Feoli si basa sulla fotografia... 🔗avellinotoday.it

Cosa riportano altre fonti

Gli ortisti comunitari alla Mostra al giardino dell'orticoltura a Firenze. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Gli ortisti comunitari alla Mostra al giardino dell'orticoltura a Firenze - Firenze, 1 maggio 2025 - In occasione della Mostra Mercato Piante e Fiori al giardino dell'orticoltura a Firenze, al tepidario Roster si sono incontrati tutti i cittadini e le cittadine (ortisti/e) de ... 🔗msn.com