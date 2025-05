Ilrestodelcarlino.it - “Gli ho consegnato tutto per aiutare mio figlio, ma ancora mi sento male”

Ancona, 1 maggio 2024 – Ieri mattina Clara, 80enne di Ostra, accompagnata dalFabio, è tornata nella caserma dei carabinieri del piccolo Comune per incontrarci dopo l’arresto del suo truffatore, un 56enne napoletano pluripregiudicato. Emozionata e quasi intimorita, ha ripercorso quei difficili momenti in cui ha temuto che ilfinisse in carcere e per evitarlo si è privata di tutti i suoi ricordi e di ciò che aveva di valore in casa: monili in oro contenuti in un sacchetto, oltre ad una parte della pensione consegnata in una bustina bianca al malvivente che si era spacciato per un maresciallo dei carabinieri. La refurtiva gli è stata restituita ma dopo l’accaduto Clara si sente in colpa per avere prestato poca attenzione ed essere caduta nella rete dei truffatori. Signora Clara, aveva notato qualcosa di diverso nei giorni precedenti il 25 aprile? “No, io vivo sola, mioa pochi metri da me. 🔗 Ilrestodelcarlino.it