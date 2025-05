Gli Ebrei di Roma | Dal palco dell' 1 maggio invocano la nostra distruzione Esibizione dei Patagarri ignobile

della Comunità ebraica per l’Esibizione dei Patagarri al Concertone del Primo maggio: la band di quattro giovani milanesi ha cantato «Free Paletsinje, Palestina libera!» usando le note di 'Haga Nagilà, un brano della tradizione ebraica ispirata a una melodia popolare ucraina della Bucovina. «Appropriarsi della nostra cultura, delle melodie a noi più care, per invocare. 🔗 Feedpress.me - Gli Ebrei di Roma: "Dal palco dell'1 maggio invocano la nostra distruzione. Esibizione dei Patagarri ignobile" Protesta e indignazionea Comunità ebraica per l’deial Concertone del Primo: la band di quattro giovani milanesi ha cantato «Free Paletsinje, Palestina libera!» usando le note di 'Haga Nagilà, un branoa tradizione ebraica ispirata a una melodia popolare ucrainaa Bucovina. «Appropriarsicultura,e melodie a noi più care, per invocare. 🔗 Feedpress.me

