Gli auguri di Giorgia Meloni del Primo maggio | Sono stati creati un milione di posti di lavoro

«Il lavoro è uno dei pilastri su cui questo governo ha fondato la sua azione. In due anni e mezzo sono stati creati oltre un milione di posti di lavoro e il numero complessivo degli occupati ha raggiunto il massimo storico: più di 24 milioni e 300 mila. Anche l'occupazione femminile ha toccato il livello più alto di sempre. La disoccupazione è ai minimi da 18 anni a questa parte. Un impegno concreto che continua anche sul fronte della sicurezza, con nuove risorse, più controlli, incentivi e una forte spinta sulla prevenzione e sulla formazione. C'è ancora tanto da fare, ma la direzione è chiara». Queste le parole su X della premier Giorgia Meloni in occasione del Primo maggio. «Buon Primo maggio a chi lavora, a chi cerca un'occasione, a chi non si arrende e ogni giorno contribuisce – in tanti modi diversi – alla crescita dell'Italia», conclude il post Meloni.

Giorgia Meloni invia auguri ai nuovi giudici della Corte Costituzionale - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha inviato, a nome proprio e del Governo, un messaggio di auguri ai nuovi giudici della Corte Costituzionale, Roberto Cassinelli, Massimo Luciani, Francesco Saverio Marini e Maria Alessandra Sandulli. Il presidente Meloni - si legge in una nota - ha espresso la propria soddisfazione per l'ampio accordo raggiunto tra le forze parlamentari, che ha consentito la contestuale elezione dei quattro componenti e la ricostituzione del plenum della Consulta. 🔗quotidiano.net

Primo Maggio, il messaggio di Giorgia Meloni: “Lo celebriamo con i fatti”. Esplode la polemica - Nel videomessaggio diffuso all’indomani del Consiglio dei ministri, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto sottolineare l’impegno del governo in occasione del Primo maggio, rivendicando i risultati ottenuti sul fronte dell’occupazione e annunciando nuove risorse per migliorare la sicurezza sui posti di lavoro. “Domani è la festa dei lavoratori, e anche quest’anno il governo ha deciso di celebrarla con i fatti”, ha dichiarato Meloni, che ha aggiunto: “Crediamo che questo sia il modo più autentico per ringraziare gli italiani che ogni giorno contribuiscono a far grande questa ... 🔗thesocialpost.it

Le ultime surreali uscite di Giorgia Meloni: Trump primo alleato, Italia con l'Ue per difendere l'occidente - La destra bluette di Giorgia Meloni risulta perfettamente complementare alla sinistra fucsia di Elly Schlein Le ultime incredibili sortite di Giorgia Meloni meritano un pur telegrafico commento, dacché sono emblematiche della collaudata subalternità italiana rispetto all'impero a stelle e str 🔗ilgiornaleditalia.it

