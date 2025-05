Iltempo.it - Gli antagonisti non si smentiscono: a Torino fantocci di Meloni, Trump e Vespa | VIDEO

Se qualcuno sperava che il Primo maggio potesse essere un'occasione per festeggiare il lavoro e i lavoratori e non il partito di appartenenza, si sbagliava di grosso. L'odio antagonista è sceso in piazza a, dove, nel corso del tradizionale corteo organizzato dalle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil con lo slogan "Uniti per un lavoro sicuro", sono comparsi iin gommapiuma della premier Giorgia(in abiti del Ventennio), del presidente Usa Donald(con la cravatta con il simbolo del dollaro e la scritta "Voglio il Canada, la Groenlandia, Panama e le terre rare") e del giornalista Bruno(rappresentato come un insetto e "a bordo" di una telecamera con su scritto "Tele"). Una scena già vista, certo, ma anche l'ennesima dimostrazione di quell'odio che la sinistra scatena contro il governo e l'inquilino della Casa Bianca, dimenticando i fatti e le conquiste concrete che tanto la premier italiana quanto il tycoon repubblicano portano a casa. 🔗 Iltempo.it