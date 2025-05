Giustizia e legalità in aula Studenti incontrano i magistrati

Giustizia e sicurezza: due temi al centro della mattina di formazione vissuta ieri dagli Studenti del liceo Serpieri. Nella cornice dell'auditorium scolastico, su iniziativa del referente per l'educazione civica Gianfranco Bonvicini, si è svolto un momento di confronto diretto con il sostituto procuratore della Repubblica di Rimini, Daniele Paci, affiancato da rappresentanti delle forze dell'ordine. All'apertura dell'evento, la dirigente scolastica Francesca Tornatore ha rivolto un sentito saluto ai presenti, ringraziando gli ospiti per la disponibilità e sottolineando l'importanza di creare occasioni concrete di dialogo tra istituzioni e nuove generazioni. Fulcro dell'incontro è stato l'intervento del pm Daniele Paci. Con un linguaggio chiaro e diretto, Paci ha illustrato agli Studenti il ruolo del magistrato all'interno del sistema giudiziario, richiamando il valore delle leggi come strumento di Giustizia e convivenza civile.

