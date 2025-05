Giuseppe Conte | M5S sostiene i referendum per i diritti dei lavoratori

lavoratori senza tutele, precarietà, boom di cig, il 9% degli occupati in povertà", "quattro giovani su dieci che guadagnano meno di nove euro all'ora", "tre lavoratori al giorno che escono di casa al mattino e non rientrano la sera perché muoiono. Non è questa la Repubblica fondata sul lavoro che ci racconta la nostra Costituzione", "diciamo basta". Così il leader del M5s Giuseppe Conte su fb. "Ai referendum dell'8 e 9 giugno il M5s dirà 4 volte sì", è "una prima occasione per iniziare a riconquistare il diritti e tutele sottratti ai lavoratori da scelte e leggi sbagliate, a partire dal Jobs act", aggiunge. 🔗 Quotidiano.net - Giuseppe Conte: M5S sostiene i referendum per i diritti dei lavoratori senza tutele, precarietà, boom di cig, il 9% degli occupati in povertà", "quattro giovani su dieci che guadagnano meno di nove euro all'ora", "treal giorno che escono di casa al mattino e non rientrano la sera perché muoiono. Non è questa la Repubblica fondata sul lavoro che ci racconta la nostra Costituzione", "diciamo basta". Così il leader del M5ssu fb. "Aidell'8 e 9 giugno il M5s dirà 4 volte sì", è "una prima occasione per iniziare a riconquistare ile tutele sottratti aida scelte e leggi sbagliate, a partire dal Jobs act", aggiunge. 🔗 Quotidiano.net

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Giuseppe Conte: “Il M5s non andrà in piazza il 15 marzo: no all’Ue del riarmo” - “Il blu dell’Europa si tinge di verde militare, no alla follia di 800 miliardi in armi!”. Così l’ex premier e leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, risponde al piano annunciato oggi dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, “per aumentare le spese nella difesa nell’Ue”. L’ex presidente del Consiglio si è scagliato contro quella che ha definito la “furia bellicista” mostrata dalle parole dell’ex ministra della Difesa tedesca, promettendo: la “contrasteremo in ogni modo” e annunciando che il 15 marzo il M5s non parteciperà alla manifestazione “per l’Europa” ... 🔗tpi.it

Protesta silenziosa al Parlamento europeo: Giuseppe Conte e M5S contro il 'Rearm EU' - Protesta silenziosa contro il 'Rearm EU' da parte dell'ex premier, Giuseppe Conte e della delegazione dei parlamentari anche nella tribuna destinata al pubblico del Parlamento europeo. Appena l'eurodeputato del M5S, Danilo Della Valle, finisce di parlare e depone una bandiera della pace al banco dei Commissari, la delegazione dei Cinque Stelle mostra alcuni piccoli manifesti colorati con su scritto: "Basta armi", "No al riarmo" "Più lavoro meno armi". 🔗quotidiano.net

Giuseppe Conte: M5s non scenderà in piazza per l'Europa di von der Leyen - Il 15 marzo il M5s non scenderà in piazza. "Per che cosa? Per quale Europa? - ha risposto il presidente del M5s, Giuseppe Conte parlando con i giornalisti - L'Europa della von der Leyen? Adesso c'è da prendere posizione su questo. Le nostre idee sono chiare, sono per un'Europa che investa a favore dei cittadini, un'Europa più verde e solidale, non l'Europa del riarmo, non l'Europa delle armi. Questo va chiarito. 🔗quotidiano.net

Altre fonti ne stanno dando notizia

Giuseppe Conte: M5S sostiene i referendum per i diritti dei lavoratori; Liguria, Giuseppe Conte ufficializza: “Il M5s sostiene convintamente la candidatura di Andrea…; Il M5S rompe gli indugi e converge su Orlando. Conte: il bene della Liguria oggi è l’unità; Ucraina, Conte risponde alle accuse: «Io filo Putin e filo Trump? Una bestemmia». 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Giuseppe Conte: M5S sostiene i referendum per i diritti dei lavoratori - Il leader del M5S, Giuseppe Conte, annuncia il sostegno ai referendum dell'8 e 9 giugno per riconquistare diritti e tutele lavorative. 🔗quotidiano.net

Conte punge la Meloni: “Su Marte con l’aiuto di Musk” - L'affondo di Giuseppe Conte, leader del M5s, verso la Premier Giorgia Meloni dopo il messaggio per la festa dei lavoratori e il primo maggio. 🔗msn.com

Conte (M5s): Ho un messaggio per voi per questo Primo Maggio, non fatevi ingannare - (Agenzia Vista) "Ho un messaggio per voi per questo 1 maggio. Non fatevi ingannare, non vi arrendete. Partecipiamo e impegniamoci per cambiare ... 🔗stream24.ilsole24ore.com