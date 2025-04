Giuliani Arredamenti | dopo 100 giorni di sciopero vincono i lavoratori stop al precariato

dopo oltre 100 ore di sciopero i lavoratori della Giuliani Arredamenti hanno vinto: comincia il percorso di stabilizzazione per gli 84 lavoratori in somministrazione che saranno assunti entro la fine . Giuliani Arredamenti: dopo 100 giorni di sciopero vincono i lavoratori, stop al precariato il manifesto. 🔗 Cms.ilmanifesto.it - Giuliani Arredamenti: dopo 100 giorni di sciopero vincono i lavoratori, stop al precariato oltre 100 ore didellahanno vinto: comincia il percorso di stabilizzazione per gli 84in somministrazione che saranno assunti entro la fine .100dialil manifesto. 🔗 Cms.ilmanifesto.it

Approfondimenti da altre fonti

Dopo le chiacchiere a 100 euro al chilo, ecco le uova di Pasqua fino a 105 euro: nuova polemica sui prodotti “non cari ma costosi” di Iginio Massari? - “Non sono care ma costose“: aveva liquidato così la polemica sulle sue chiacchiere a 100 euro al chilo, Iginio Massari. E allora possiamo probabilmente definire “non care ma costose”, cintandolo, anche le sue uova di Pasqua. Ma cosa intendeva il noto pasticcere per “non care ma costose”? “Caro è un prodotto che non vale il prezzo. Costoso è qualcosa di eccellente che non tutti possono permettersi”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Covid 5 anni dopo: in piazza Maggiore un lenzuolo lungo 100 metri con i nomi delle vittime - Bologna, 13 marzo 2025 - Tante iniziative anche a Bologna per la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid, in programma da domenica 16 a martedì 18 marzo. Nella sala stampa di Palazzo d’Accursio sono intervenuti l’assessora allo sport e al bilancio Roberta Li Calzi, Paolo Pandolfi, direttore del dipartimento sanità pubblica dell’Ausl di Bologna, Stefano Durante, direttore assistenziale del Policlinico Sant’Orsola, e Roberto Pignoni della Croce Rossa italiana. 🔗ilrestodelcarlino.it

Salò dà un taglio al passato, dopo 100 anni il Duce non è più cittadino onorario - AGI - Il Consiglio comunale di Salò, riunito in seduta serale, ha approvato con 12 voti favorevoli, 3 contrari e un astenuto la mozione per il ritiro della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, conferitagli nel maggio del 1924 dal commissario prefettizio Salvatore Punzo. A presentare la mozione è stato Tiberio Evoli, consigliere della maggioranza di centrosinistra. Salò è stata per un anno e mezzo la capitale della Repubblica Sociale, creata dopo l'8 settembre 1943 per governare i territori controllati dalle truppe della Germania nazista dopo che l'Italia aveva siglato l'armistizio con le ... 🔗agi.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Giuliani Arredamenti, un grande accordo che parla al Paese; Giuliani Arredamenti: Cgil, alla vigilia del Primo Maggio la lotta paga; Giuliani, c'è la fumata bianca: prevista la stabilizzazione di 84 operai e buste paga più gonfie; Forlì, raggiunto l’accordo alla Giuliani arredamenti. 🔗Ne parlano su altre fonti

Accordo raggiunto nella vertenza Giuliani Arredamenti - Dopo sedici giorni di presidio è stato raggiunto l'accordo per la Giuliani Arredamenti di Forlì. "I lavoratori, che finora hanno lavorato con contratto di somministrazione - spiegano i sindacati - sar ... 🔗rainews.it

Forlì, accordo raggiunto tra Giuliani arredamenti e i sindacati: 84 assunzioni entro la fine dell'anno - Dopo 16 giorni di presidio e 100 ore di sciopero, per i lavoratori dell'azienda di via Gramadora 8 inizia un percorso di stabilizzazione graduale dopo ... 🔗msn.com

Forlì, raggiunto l’accordo alla Giuliani arredamenti - FORLI’. Dopo sedici giorni di presidio è stato raggiunto l’accordo tra sindacati e Giuliani Arredamenti. Ne danno notizia in un comunicato stampa i ... 🔗corriereromagna.it