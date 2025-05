Giulia De Lellis e Tony Effe genitori | spunta anche il nome

Giulia De Lellis aspetta un bambino da Tony Effe. Dopo settimane di indiscrezioni e supposizioni nate sui social, il settimanale Chi ha pubblicato foto esclusive che mostrano l’ex gieffina con un pancino appena accennato durante un weekend romantico a Villa d’Este. Secondo le indiscrezioni rilanciate anche da Libero e Torino Cronaca, la coppia sarebbe in attesa di una bimba e avrebbe già scelto il nome. Mentre Giulia preferisce il silenzio – rispondendo con ironia ai giornali – la curiosità cresce, e in molti si aspettano l’annuncio ufficiale in grande stile. Magari proprio a Verissimo, con il tanto atteso “gender reveal”.Giulia De Lellis incinta: le foto di “Chi”La conferma più forte è arrivata con le immagini pubblicate dal settimanale Chi. 🔗 Anticipazionitv.it - Giulia De Lellis e Tony Effe genitori: spunta anche il nome La notizia ora sembra essere diventata quasi certezza:Deaspetta un bambino da. Dopo settimane di indiscrezioni e supposizioni nate sui social, il settimanale Chi ha pubblicato foto esclusive che mostrano l’ex gieffina con un pancino appena accennato durante un weekend romantico a Villa d’Este. Secondo le indiscrezioni rilanciateda Libero e Torino Cronaca, la coppia sarebbe in attesa di una bimba e avrebbe già scelto il. Mentrepreferisce il silenzio – rispondendo con ironia ai giornali – la curiosità cresce, e in molti si aspettano l’annuncio ufficiale in grande stile. Magari proprio a Verissimo, con il tanto atteso “gender reveal”.Deincinta: le foto di “Chi”La conferma più forte è arrivata con le immagini pubblicate dal settimanale Chi. 🔗 Anticipazionitv.it

De indiscretie over de zwangerschap van Giulia De Lellis: de controversiële reactie van de influencer op sociale media - Giulia De Lellis e Tony Effe, weekend romantico a Villa D’Este: è incinta? La conferma da scatti rubati di Chi. La replica dell'influencer non si fa attendere. 🔗notizie.it

