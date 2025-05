Giugliano Rescigno replica al commissario | Nessuna risposta contro infiltrazioni criminali

Giugliano, Rescigno: “Persistono zone d’ombra, dal Commissario nessuna risposta” - Tempo di lettura: < 1 minuto“Purtroppo, devo constatare che al Comune di Giugliano in Campania, nonostante la presenza di un commissario prefettizio, persistono gravi zone di illegalità. Ho segnalato i rischi al Prefetto in pensione, che oggi gestisce l’ente, facendo appello al suo senso delle istituzioni e credendo nel suo senso di legalità. Ad oggi non ho ricevuto alcuna risposta nonostante siano decorsi quasi 30 giorni dalla mia segnalazione. 🔗anteprima24.it

Giugliano, Valente: “Bene presentazione liste. Attacchi Rescigno? Dopo rifiuto di trasferimento di funzionario” - Il commissario prefettizio Carmine Valente commenta le operazioni di presentazione delle liste a Giugliano, in vista delle elezioni amministrative, e replica agli attacchi della consigliera regionale Rescigno L'articolo Giugliano, Valente: “Bene presentazione liste. Attacchi Rescigno? Dopo rifiuto di trasferimento di funzionario” sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Giugliano. Commissario Valente: “Si dia priorità a degrado ambientale e organico del Comune” - La prima intervista al Commissario che guida il Comune dopo la caduta del sindaco Pirozzi L'articolo Giugliano. Commissario Valente: “Si dia priorità a degrado ambientale e organico del Comune” sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Giugliano, Rescigno:"Zone d'ombra, da commissario prefettizio, nessuna risposta" - L'articolo Giugliano, Rescigno:"Zone d'ombra, da commissario prefettizio, nessuna risposta" proviene da OttoPagine. 🔗msn.com

Giugliano, Rescigno: “Atti senza parere favorevole dirigenti, preoccupante continuità” - “Dal mio accesso agli atti del Comune di Giugliano emerge una circostanza a dir poco anomala: il commissario prefettizio Valente ha ... Lo dichiara Carmela Rescigno, consigliere regionale della Lega e ... 🔗napolivillage.com

Giugliano, Rescigno (Anticamorra): “Sollecito azione ispettiva del prefetto” - Giugliano. Una nota di Carmela Rescigno Presidente della Commissione regionale Anticamorra sulla gestione del Comune di Giugliano. Ecco di seguito il testo. “Chiederò al Prefetto di Napoli di avviare ... 🔗laprovinciaonline.info