Giudice federale blocca Trump | uso illegale dell' Alien Enemies Act per deportazioni

Giudice federale, nominato da Donald Trump in Texas, ha stabilito che il presidente ha invocato illegalmente l'Alien Enemies Act e ha impedito all'amministrazione di deportare rapidamente alcuni presunti membri di una gang venezuelana. Lo scrive la Cnn.Il Giudice distrettuale statunitense Fernando Rodriguez del distretto meridionale del Texas ha affermato che Trump ha illegittimamente invocato l'ampia autorità del XVIII secolo in tempo di guerra per accelerare alcune deportazioni. La decisione del Giudice significa che Trump non può fare affidamento alla legge per detenere o deportare presunti membri della gang venezuelana Tren de Aragua all'interno del suo distretto. 🔗 Quotidiano.net - Giudice federale blocca Trump: uso illegale dell'Alien Enemies Act per deportazioni Un, nominato da Donaldin Texas, ha stabilito che il presidente ha invocato illegalmente l'Act e ha impedito all'amministrazione di deportare rapidamente alcuni presunti membri di una gang venezuelana. Lo scrive la Cnn.Ildistrettuale statunitense Fernando Rodriguez del distretto meridionale del Texas ha affermato cheha illegittimamente invocato l'ampia autorità del XVIII secolo in tempo di guerra per accelerare alcune. La decisione delsignifica chenon può fare affidamento alla legge per detenere o deportare presunti membria gang venezuelana Tren de Aragua all'interno del suo distretto. 🔗 Quotidiano.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

Giudice federale blocca revoca status legale per immigrati voluta da Trump - Un giudice federale statunitense ha impedito all'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump di revocare rapidamente lo status legale a centinaia di migliaia di immigrati provenienti da Venezuela, Cuba, Nicaragua e Haiti. La sentenza della giudice distrettuale Indira Talwani di Boston è l'ultima ordinanza contro la spinta di Trump a effettuare deportazioni di massa, in particolare contro i latinoamericani. 🔗quotidiano.net

Giudice federale conferma bando di Trump contro Associated Press su Studio Ovale e Air Force One - Un giudice federale ha rifiutato oggi il ricorso della Associated Press per revocare il bando imposto da Donald Trump sulla presenza dell'agenzia ad alcuni nello Studio Ovale e sull'Air Force One. Lo riporta la Cnn. La disputa tra il presidente e la testata è nata dopo che l'Ap ha deciso di continuare a utilizzare il nome 'Golfo del Messico' nonostante Trump lo abbia ribattezzato Golfo d'America. "Come abbiamo detto fin dall'inizio, porre domande al presidente degli Stati Uniti nello Studio Ovale e a bordo dell'Air Force One è un privilegio concesso ai giornalisti, non un diritto", ha ... 🔗quotidiano.net

Trump si autoproclama re e blocca i pedaggi antismog a Manhattan. Così punta al pieno controllo federale di New York e Washington - L’account ufficiale della Casa Bianca posta una falsa copertina di Time (ribattezzato Trump) che ritrae il presidente con la corona d’oro dei sovrani in testa e una Manhattan vintage con l’Empire State Building e il Chrysler di sfondo. Donald Trump si autoproclama sui social ‘re di New York‘ ed entra a gamba tesa nella polemica sul pedaggio su auto e camion che entrano a sud della 59esima strada, l’area dell’isola più congestionata e quella dove si innalzano i suoi grattacieli. 🔗ilfattoquotidiano.it

Cosa riportano altre fonti

Giudice federale blocca Trump: uso illegale dell'Alien Enemies Act per deportazioni; Ius soli, un giudice federale blocca lo stop di Trump; Trump, giudice blocca piano su congelamento dei fondi federali. E la Casa Bianca deciderà i reporter che seguono il Presidente; Stati Uniti: giudice federale blocca il piano di Trump e Musk di chiudere l'Usaid. 🔗Cosa riportano altre fonti

Giudice federale blocca Trump: uso illegale dell'Alien Enemies Act per deportazioni - Un giudice federale, nominato da Donald Trump in Texas, ha stabilito che il presidente ha invocato illegalmente l'Alien Enemies Act e ha impedito all'amministrazione di deportare rapidamente alcuni ... 🔗quotidiano.net

Giudice scelto da Trump blocca l'uso dell'Alien Enemies Act - Un giudice federale, nominato da Donald Trump in Texas, ha stabilito che il presidente ha invocato illegalmente l'Alien Enemies Act e ha impedito all'amministrazione di deportare rapidamente alcuni pr ... 🔗ansa.it

Usa, colpo a Trump: giudice da lui scelto vieta l’uso della legge del 1798 per deportare i migranti - Il magistrato del Texas blocca le espulsioni rapide di presunti membri delle gang venezuelane che il presidente aveva ordinato invocando l’Alien Enemies Act, norma applicabile in tempi di guerra ... 🔗msn.com