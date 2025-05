Giro d’Italia 2025 | dodicesima tappa Modena-Viadana Percorso e altimetria | tornano di scena i velocisti

dodicesima tappa del Giro d'Italia 2025. Dopo i due appuntamenti tra Toscana ed Emilia Romagna, i corridori si cimenteranno in una frazione particolarmente golosa per i velocisti, con partenza a Modena ed arrivo in quel di Viadana, cittadina in provincia di Mantova. Scopriamo nel dettaglio il Percorso e l'altimetria.Percorso dodicesima tappa Giro d'Italia 2025Giovedì 22 maggioModena-Viadana (172 km)Il Percorso si presenta movimentato nei primi 100 km, per poi trasformarsi in totalmente pianeggiante fino al traguardo. In occasione della prima sezione uno dei punti più impegnativi sarà quello dei Castelli Matildici, perla nel cuore dell'entroterra modenese. Da Quattro Castella la strada sarà invece in pianura. Verso l'arrivo è situato un circuito di 27 km su strade larghe e dritte, con tutti i classici ostacoli urbani.

