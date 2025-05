Oasport.it - Giro d’Italia 2025, ci sarà anche Egan Bernal. La tortuosa salita per tornare quello di un tempo

Dal 2021 al. Sono passati quattro anni dalla strepitosa vittoria dial, dominando in lungo e in largo sulle strade del Bel Paese. Un quadriennio nel quale tante cose sono cambiate per il colombiano della Ineos Grenadiers, soprattutto in negativo, a causa della sfortunatissima caduta avvenuta ad inizio 2022.Il classe 1997 nonostante l’infortunio (che rischiava di mettere a repentaglio addirittura la vita di tutti i giorni) è riuscito a ripartire e a rilanciarsi ed ora torna a gareggiare sulle strade che l’hanno visto trionfare in Maglia Rosa.lui il capitano della squadra britannica nell’edizione 111 che scatterà venerdì 9 maggio dall’Albania.Quest’anno si è portato a casa il titolo di campione colombiano sia a cronometro che in linea, ma poi nuovamente la sfortuna si è messa contro di lui, con la frattura della clavicola alla Classica Jaen. 🔗 Oasport.it