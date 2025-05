Giro di Romandia 2025 tappa di oggi La Grande Béroche-La Grande Béroche | orari tv percorso favoriti

oggi giovedì 1 maggio la seconda tappa del Giro di Romandia 2025. La corsa a tappe, giunta alla sua settantottesima edizione, ha già proposto un prologo e l’interessante prima tappa, conquistata in volata da Matthew Brennan (Team Visma Lease a Bike). Il britannico, in virtù degli abbuoni, è diventato il leader della classifica generale e dovrà oggi difendersi dagli attacchi avversari.La seconda tappa propone le prime grandi salite del Giro ma nella parte conclusiva ci sarà spazio per un lungo tratto pianeggiante che porterà all’arrivo di La Grande Béroche. Gli uomini di classifica difficilmente punteranno alla vittoria finale che potrebbe essere appannaggio della fuga. Vedremo chi sarà il più abile ad anticipare gli avversari conquistando la seconda tappa del Giro di Romandia. 🔗 Oasport.it - Giro di Romandia 2025, tappa di oggi La Grande Béroche-La Grande Béroche: orari, tv, percorso, favoriti. Va in scenagiovedì 1 maggio la secondadeldi. La corsa a tappe, giunta alla sua settantottesima edizione, ha già proposto un prologo e l’interessante prima, conquistata in volata da Matthew Brennan (Team Visma Lease a Bike). Il britannico, in virtù degli abbuoni, è diventato il leader della classifica generale e dovràdifendersi dagli attacchi avversari.La secondapropone le prime grandi salite delma nella parte conclusiva ci sarà spazio per un lungo tratto pianeggiante che porterà all’arrivo di La. Gli uomini di classifica difficilmente punteranno alla vittoria finale che potrebbe essere appannaggio della fuga. Vedremo chi sarà il più abile ad anticipare gli avversari conquistando la secondadeldi. 🔗 Oasport.it

Brennan vince in volata la prima tappa del Giro Romandia 2025 ed è il nuovo leader - Matthew Brennan mette la firma sulla prima tappa del Giro di Romandia 2025, da Munchestein a Friburgo di 193 km. Il corridore inglese si è imposto allo sprint davanti al francese Paret-Peintre e all’americana Schimdt, e grazie agli abbuoni, ha strappato la maglia di leader al connazionale Watson per tre secondi. A BRENNEAN LA PRRIMA TAPPA GIRO ROMANDIA 2025: LA CRONACA La fuga di giornata è orchestrata da Silvan Diller, Ben Zwiehoff, Gerben Kuypers, Amanuel Ghebreigzabhier ed Enzo Paleno, che accumulano un vantaggio di cinque minuti. 🔗sport.periodicodaily.com

Prologo Giro Romandia 2025: tappa e maglia per Watson - Il britannico Samuel Watson si è aggiudicato il prologo Giro di Romandia 2025, secondo successo della sua carriera, di circa 3, 44 chilometri con partenza e arrivo a Saint-Imier. Sembrava fatta per Ivo Oliveira, ma il portoghese è stato beffato per tre secondi. Terzo posto per l’iberico Ivan Romeo a 3?, a pari merito con lo svizzero Stefan Bissegger. Il migliore degli italiano è stato Alberto Bettiol, giunto diciassettesimo ad 8? di ritardo. 🔗sport.periodicodaily.com

