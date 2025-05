Giro di Romandia 2025 grande vittoria di Lorenzo Fortunato con una fagianata da antologia!

vittoria di Lorenzo Fortunato nella seconda tappa del Giro di Romandia. Il corridore dell’Astana ha piazzato un colpo da vero finisseur nell’ultimo chilometro, battendo i compagni di fuga sul traguardo di La grande Béroche. Il 28enne emiliano non otteneva una vittoria addirittura da due anni, quando si impose nella seconda tappa della Vuelta Asturias nell’aprile 2023.Quello odierno è sicuramente un successo di prestigio, quasi sicuramente il più importante dopo l’indimenticabile vittoria al Giro d’Italia nel 2021 sullo Zoncolan. Fortunato è stato bravissimo a farsi trovare nella fuga giusta e poi a sorprendere con lo scatto giusto gli avversari. Al secondo posto ha concluso il francese Alex Baudin (EF Education-EasyPost), mentre terzo e quarto sono arrivati i belgi Junior Lecerf (Soudal Quick-Step) e Lennert Van Eetvelt (Lotto). 🔗 Oasport.it - Giro di Romandia 2025, grande vittoria di Lorenzo Fortunato con una fagianata da antologia! Fantasticadinella seconda tappa deldi. Il corridore dell’Astana ha piazzato un colpo da vero finisseur nell’ultimo chilometro, battendo i compagni di fuga sul traguardo di LaBéroche. Il 28enne emiliano non otteneva unaaddirittura da due anni, quando si impose nella seconda tappa della Vuelta Asturias nell’aprile 2023.Quello odierno è sicuramente un successo di prestigio, quasi sicuramente il più importante dopo l’indimenticabileald’Italia nel 2021 sullo Zoncolan.è stato bravissimo a farsi trovare nella fuga giusta e poi a sorprendere con lo scatto giusto gli avversari. Al secondo posto ha concluso il francese Alex Baudin (EF Education-EasyPost), mentre terzo e quarto sono arrivati i belgi Junior Lecerf (Soudal Quick-Step) e Lennert Van Eetvelt (Lotto). 🔗 Oasport.it

Ne parlano su altre fonti

Giro di Romandia 2025, tappa di oggi La Grande Béroche-La Grande Béroche: orari, tv, percorso, favoriti. - Va in scena oggi giovedì 1 maggio la seconda tappa del Giro di Romandia 2025. La corsa a tappe, giunta alla sua settantottesima edizione, ha già proposto un prologo e l’interessante prima tappa, conquistata in volata da Matthew Brennan (Team Visma Lease a Bike). Il britannico, in virtù degli abbuoni, è diventato il leader della classifica generale e dovrà oggi difendersi dagli attacchi avversari. La seconda tappa propone le prime grandi salite del giro ma nella parte conclusiva ci sarà spazio per un lungo tratto pianeggiante che porterà all’arrivo di La Grande Béroche. 🔗oasport.it

LIVE Giro di Romandia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo subito staccato dopo sedici minuti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.01 In principio si erano staccati questi corridori: Silvan Dillier (Alpecin-Deceuninick), Ben Zwiehoff (Red Bull – BORA – hansgrohe), Las Plapp (Team Jayco AlUla), Roland Thalmann (Tudor Pro Cycling Team) e Stefan Kung (Groupama FDJ),Micheal Leonard (INEO Grenadiers) e Archie Ryan (EF Education-EasyPosto). Ma la loro fuga è stata neutralizzata dal gruppo. 🔗oasport.it

Brennan vince in volata la prima tappa del Giro Romandia 2025 ed è il nuovo leader - Matthew Brennan mette la firma sulla prima tappa del Giro di Romandia 2025, da Munchestein a Friburgo di 193 km. Il corridore inglese si è imposto allo sprint davanti al francese Paret-Peintre e all’americana Schimdt, e grazie agli abbuoni, ha strappato la maglia di leader al connazionale Watson per tre secondi. A BRENNEAN LA PRRIMA TAPPA GIRO ROMANDIA 2025: LA CRONACA La fuga di giornata è orchestrata da Silvan Diller, Ben Zwiehoff, Gerben Kuypers, Amanuel Ghebreigzabhier ed Enzo Paleno, che accumulano un vantaggio di cinque minuti. 🔗sport.periodicodaily.com

Ne parlano su altre fonti

Giro di Romandia 2025, colpo da finisseur di Lorenzo Fortunato!; Bravo e Fortunato: vittoria di classe per l'azzurro nella seconda tappa del Giro di Romandia; Giro di Romandia 2025, al via la corsa a tappe elvetica: startlist e percorso; VIDEO: Ultimi 2 Chilometri Tappa 2 Giro di Romandia 2025. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Giro di Romandia 2025, grande vittoria di Lorenzo Fortunato con una fagianata da antologia! - Fantastica vittoria di Lorenzo Fortunato nella seconda tappa del Giro di Romandia. Il corridore dell'Astana ha piazzato un colpo da vero finisseur ... 🔗oasport.it

Giro di Romandia 2025, tappa di oggi La Grande Béroche-La Grande Béroche: orari, tv, percorso, favoriti. - Va in scena oggi giovedì 1 maggio la seconda tappa del Giro di Romandia 2025. La corsa a tappe, giunta alla sua settantottesima edizione, ha già proposto ... 🔗oasport.it

Ciclismo: a Fortunato 2/a tappa Giro di Romandia, Baudin leader - Lorenzo Fortunato ha vinto in volata la seconda tappa del Tour di Romandia. Il corridore della Astana, dopo i 156 km nei dintorni di La Grande Béroche, ha sorpreso i compagni di fuga a poche centinaia ... 🔗msn.com