Giro del mondo in musica Il jazz approda in Romagna

jazz 2025 da domani al 12 maggio. La città romagnola ospita la 52ª edizione del festival organizzato da jazz Network ETS in collaborazione con l'amministrazione comunale, in convenzione con l'assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, con il sostegno del Ministero della Cultura e di SIAE e con il patrocinio di ANCI Emilia-Romagna. Un Giro del mondo musicale dal sud Africa a Napoli, dalla Francia a Chicago, dalla Gran Bretagna a New York, dall'Italia alle rotte della musica nomade. Ravenna jazz ospita anche il gran finale dell'iniziativa didattica 'Pazzi di jazz': una produzione corale-orchestrale, con un vasto organico di baby musicisti affidato a Mauro Ottolini, Mauro Negri, Alien Dee e Tommaso Vittorini.

(Adnkronos) – 'Giro del mondo in 80 minuti, piccolo viaggio tra Paesi e culture': questo il titolo della XIX edizione della rassegna musicale organizzata dall'International Inner Wheel Roma Eur per beneficenza nei saloni di Villa Centurini – Persichetti, sede dell'Ambasciata della Repubblica di Bulgaria, in interclub con il Rotary Club Roma Eur.

A Roma all’Ambasciata di Bulgaria ‘Giro del mondo in 80 minuti’ di musica - (Adnkronos) – ‘Giro del mondo in 80 minuti, piccolo viaggio tra Paesi e culture’: questo il titolo della XIX edizione della rassegna musicale organizzata dall’International Inner Wheel Roma Eur per beneficenza nei saloni di Villa Centurini – Persichetti, sede dell’Ambasciata della Repubblica di Bulgaria, in interclub con il Rotary Club Roma Eur. L'Ambasciatore Todor Stoyanov […] L'articolo A Roma all’Ambasciata di Bulgaria ‘Giro del mondo in 80 minuti’ di musica proviene da Webmagazine24. 🔗.com

A Roma all’Ambasciata di Bulgaria ‘Giro del mondo in 80 minuti’ di musica - (Adnkronos) – ‘Giro del mondo in 80 minuti, piccolo viaggio tra Paesi e culture’: questo il titolo della XIX edizione della rassegna musicale organizzata dall’International Inner Wheel Roma Eur per beneficenza nei saloni di Villa Centurini – Persichetti, sede dell’Ambasciata della Repubblica di Bulgaria, in interclub con il Rotary Club Roma Eur. L’Ambasciatore Todor Stoyanov ha aperto la serata con i saluti e il ringraziamento a Francesco e Tiziana Martino de Carles per aver condiviso insieme con le due associazioni l’evento in questa sede, ai rispettivi presidenti Lia Cordella e Antonino ... 🔗ildenaro.it

