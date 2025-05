Liberoquotidiano.it - Giovanni Muciaccia, la bomba: "Chi mi ha fatto fuori dalla Rai"

"Ci sono rimasto malissimo quando sono statoRai: mi aggiravo come uno zombie tra viale Mazzini e viale Clodio, come se mi avessero tirato due sberle. Era novembre 2019":lo ha detto a Cook del Corriere della Sera, parlando della sua scomparsatv. Per anni è stato alla guida di Art Attack, lo storico programma di Disney Channel, poi approdato su Rai 2. Scendendo nel dettaglio della sua uscita dal piccolo schermo,ha spiegato: "Ho avuto la sfortuna di imbattermi in un direttore di rete, Carlo Freccero, che in un anno ha deciso di chiudere 10-12 programmi immotivatamente. Io all’epoca stavo facendo Cinque cose da sapere e La porta segreta: niente, spazzato via tutto. Non avendo paracaduti politici mi sono ritrovato a casa: è stato uno choc, una forma di violenza. 🔗 Liberoquotidiano.it