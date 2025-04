Giovani talenti maestri e grandi compositori | torna la rassegna Allegro con Brio

Prende il via domenica 4 maggio la nuova edizione della rassegna musicale "Allegro con Brio", frutto della collaborazione tra Conservatorio Nicolini e Fondazione Teatri di Piacenza. Cinque concerti domenicali, tutti alle ore 17 e a ingresso libero, animeranno la Sala dei Teatini con un cartellone.

