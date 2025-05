Giovane muore investito da autobus | il sogno spezzato era al primo giorno di lavoro

autobus della linea Saca mentre era a bordo di un monopattino. Era il suo primo giorno di lavoro con un contratto regolare dopo due anni di occupazioni precarie.Secondo il racconto del cugino era partito in anticipo rispetto all’appuntamento delle 7:45, entusiasta per la nuova autofficina dove avrebbe iniziato. Arrivato all’incrocio, il conducente del bus non ha potuto evitare l’impatto, che gli ha provocato un’immediata emorragia interna, rendendo vano ogni tentativo di soccorso.Chi era la vittimaUmer Maqbool, 21enne originario di Sargodha (Punjab), ha lasciato un grande vuoto. La famiglia Maqbool, arrivata in Italia grazie al ricongiungimento familiare, viveva a Reggio Emilia da due anni. Il padre e i fratelli, impiegati in provincia, avevano appena acquistato casa e avviato le pratiche per far venire in loco la madre e le sorelle. 🔗 Thesocialpost.it - Giovane muore investito da autobus: il sogno spezzato, era al primo giorno di lavoro Ha perso la vita ieri mattina alle 7:00 in via Turri, travolto da undella linea Saca mentre era a bordo di un monopattino. Era il suodicon un contratto regolare dopo due anni di occupazioni precarie.Secondo il racconto del cugino era partito in anticipo rispetto all’appuntamento delle 7:45, entusiasta per la nuova autofficina dove avrebbe iniziato. Arrivato all’incrocio, il conducente del bus non ha potuto evitare l’impatto, che gli ha provocato un’immediata emorragia interna, rendendo vano ogni tentativo di soccorso.Chi era la vittimaUmer Maqbool, 21enne originario di Sargodha (Punjab), ha lasciato un grande vuoto. La famiglia Maqbool, arrivata in Italia grazie al ricongiungimento familiare, viveva a Reggio Emilia da due anni. Il padre e i fratelli, impiegati in provincia, avevano appena acquistato casa e avviato le pratiche per far venire in loco la madre e le sorelle. 🔗 Thesocialpost.it

