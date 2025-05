’Giornate pellegriniane’ al via Visite e incontri tra scienza e fede

pellegriniane': tre giorni che, a partire dalla figura di San Pellegrino Laziosi, si propongono di ragionare sul rapporto tra scienza e fede, tra incontri culturali, Visite guidate e momenti ludici. I primi appuntamenti sono fissati alle 16 e alle 17 con le Visite guidate alla basilica di San Pellegrino, in piazza Morgagni, con la partecipazione della responsabile dell'Ordine dei Servi di Maria di Forlì, Antonella Gioiello, e di Paola Manciani degli Amici di San Pellegrino, autrice di un libro incentrato sulla figura del santo.Alle 17 al Campostrino, sarà presentato il libro 'scienza e fede: una convivenza possibile?' dello scienziato forlivese Franco Belosi. Dialoga con lui il giornalista del Momento don Franco Appi. Alle 18.30, sempre al Campostrino, incontro pubblico su 'Il rapporto tra scienza e fede nella cura della persona', con intervento del sindaco Gian Luca Zattini e del vescovo Livio Corazza.

