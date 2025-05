Giornata speciale per i piccoli pazienti

piccoli pazienti di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e di Pediatria insieme alle famiglie e ai professionisti dell'Asst Nord Milano insieme hanno trascorso un pomeriggio fuori porta grazie alla mototerapia di Vanni Oddera e al progetto Islander di Nicole Berlusconi. Un momento di condivisione e spensieratezza. nella tenuta "La mia terra" di Nicole Berlusconi per alcune ore di mototerapia, arte e pet therapy. "Gestire la paura, mettersi alla prova, fidarsi: questi sono i pilastri su cui abbiamo costruito questa Giornata - ha dichiarato la dottoressa Vizziello, direttore del dipartimento di Salute mentale dell'Asst Nord Milano -. Un giro in moto con Vanni Oddera, la cura dei cavalli e degli animali, un adrenalinico giro sui gokart, tanta musica e il pomeriggio per gli oltre 50 partecipanti è volato all'insegna dell'entusiasmo e della voglia di riprovarci.

