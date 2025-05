Giornata Nazionale del Made in Italy | grande chiusura a Ponzano Veneto

Ponzano Veneto il gran finale con "Il Becher", eccellenza della salumeria veneta. Si è conclusa con un evento di alto profilo istituzionale e simbolico la Giornata Nazionale del Made in Italy, promossa da ATSC TriVeneto in collaborazione con l’Associazione Innovazione e Giustizia, sotto. 🔗 Trevisotoday.it - Giornata Nazionale del Made in Italy: grande chiusura a Ponzano Veneto Ieri ail gran finale con "Il Becher", eccellenza della salumeria veneta. Si è conclusa con un evento di alto profilo istituzionale e simbolico ladelin, promossa da ATSC Triin collaborazione con l’Associazione Innovazione e Giustizia, sotto. 🔗 Trevisotoday.it

Giornata Nazionale del Made in Italy: un simbolo di eccellenza e creatività - Oggi è la Giornata Nazionale dedicata a un marchio riconosciuto in tutto il mondo come sinonimo di creatività, qualità, raffinatezza ed eleganza: il Made in Italy, che rende il nostro patrimonio artistico e culturale e l'Italia l'eccellenza delle eccellenze. Lo scrive la ministra del Turismo Daniela Santanchè in una nota del MiTur. "Il Made Italy - spiega - è un brand che incarna i valori della nostra italianità, un'emozione, un sentimento, uno stile di vita intessuto di moda e alta sartoria, design e arredamento, automotive e motorsport, arte e cultura, gusto e tradizioni, cucina, ... 🔗quotidiano.net

Giornata nazionale del Made in Italy: il “Morvillo-Falcone” protagonista con una sfilata di moda - BRINDISI – Le studentesse e gli studenti dell’Istituto “F.L.Morvillo Falcone” di Brindisi sono stati tra i protagonisti della giornata nazionale del Made in Italy, svoltasi presso l’Auditorium della Legione Allievi della Guardia di Finanza di Bari, su iniziativa del comando regionale della... 🔗brindisireport.it

Netflix celebra la Giornata nazionale del Made in Italy con una collection dedicata - Dal 15 aprile al 15 maggio 2025 su Netflix è disponibile una collection di film che celebrano il grande cinema italiano di ieri e non solo ... 🔗artribune.com

Made in Italy, sfide ed opportunità per il nostro Paese: a Napoli convegno promosso dai Giovani Confapi - In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, il Gruppo Giovani Nazionale di Confapi, in collaborazione con Confapi Napoli e con l’Università Federico II di Napoli, promuove l’evento “Made ... 🔗ildenaro.it

Giornata nazionale del Made in Italy di Federmacchine/ Più di 100 studenti all’incontro a Cinisello Balsamo - Federmacchine e la seconda Giornata nazionale del Made in Italy: l'incontro a Cinisello Balsamo con gli studenti lombardi ... 🔗ilsussidiario.net