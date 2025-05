Giornata a sigle unificate Priorità alla sicurezza

sigle sindacali. Oggi cibo, musica e cultura trovano spazio nella collaborazione tra Cgil Lodi, Cisl Pavia-Lodi e Uil. Un'unità che mancava da diversi anni. Via del Capanno, dalle 17, ospita un dibattito sul "Lavoro Sicuro" tra i segretari generali di Cgil e Cisl Eliana Schiadà e Marco Contessa nonché il coordinatore provinciale Uil, Roberto Botto. Un confronto che vuole essere occasione per affrontare la tematica della sicurezza sui luoghi di lavoro.Seguiranno in serata contorni musicali e ristori con cibo e bevande. Alle 21 si terrà il concerto del gruppo musicale folk "7grani" (nella foto) di cui potranno essere ascoltati, oltre agli inediti, anche le riproduzioni di brani della Resistenza partigiana e cover di alcuni cantautori italiani come Francesco Guccini e Fabrizio De André.

