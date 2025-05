Giorgia Meloni | Record di Occupazione e Minimi Storici di Disoccupazione

"Il lavoro è uno dei pilastri su cui questo governo ha fondato la sua azione. In due anni e mezzo sono stati creati oltre un milione di posti di lavoro e il numero complessivo degli occupati ha raggiunto il massimo storico: più di 24 milioni e 300 mila. Anche l'Occupazione femminile ha toccato il livello più alto di sempre. La disOccupazione è ai Minimi da 18 anni a questa parte. Un impegno concreto che continua anche sul fronte della sicurezza, con nuove risorse, più controlli, incentivi e una forte spinta sulla prevenzione e sulla formazione. C'è ancora tanto da fare, ma la direzione è chiara". Così su X la premier Giorgia Meloni.

