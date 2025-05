Giorgia Meloni | Oltre un milione di posti di lavoro creati occupazione ai massimi storici

Giorgia Meloni ha sottolineato i risultati ottenuti dal governo in ambito occupazionale, evidenziando il forte impegno per il lavoro come uno dei pilastri principali dell’azione governativa. In soli due anni e mezzo, sono stati creati più di un milione di posti di lavoro, con un aumento complessivo degli occupati che ha raggiunto il massimo storico, superando i 24 milioni e 300 mila.Un risultato particolarmente significativo riguarda l’occupazione femminile, che ha toccato il suo livello più alto di sempre. Anche la disoccupazione è ai minimi storici, con numeri che non si vedevano da 18 anni.Meloni ha poi ribadito l’impegno del governo anche sul fronte della sicurezza, con l’implementazione di nuove risorse, controlli, incentivi e una forte spinta sulla prevenzione e sulla formazione. 🔗 Laprimapagina.it - Giorgia Meloni: “Oltre un milione di posti di lavoro creati, occupazione ai massimi storici” In occasione della festa del Primo Maggio,ha sottolineato i risultati ottenuti dal governo in ambito occupazionale, evidenziando il forte impegno per ilcome uno dei pilastri principali dell’azione governativa. In soli due anni e mezzo, sono statipiù di undidi, con un aumento complessivo degli occupati che ha raggiunto il massimo storico, superando i 24 milioni e 300 mila.Un risultato particolarmente significativo riguarda l’femminile, che ha toccato il suo livello più alto di sempre. Anche la disè ai minimi, con numeri che non si vedevano da 18 anni.ha poi ribadito l’impegno del governo anche sul fronte della sicurezza, con l’implementazione di nuove risorse, controlli, incentivi e una forte spinta sulla prevenzione e sulla formazione. 🔗 Laprimapagina.it

Tagli alla cultura, ma mezzo milione va al Festival “Città identitarie” dell’amico della premier Giorgia Meloni - Tagli a pioggia su festival, fondazioni e istituzioni culturali tra le più celebri d’Italia, ma con un’eccezione che fa discutere: aumentano di 500mila euro i fondi destinati a “Città identitarie”, la manifestazione organizzata da Edoardo Sylos Labini, figura vicinissima a Fratelli d’Italia e amico personale della premier Giorgia Meloni. Oggi, 8 aprile, è arrivato il via libera in Commissione Cultura al Senato per il riparto dei contributi destinati a eventi, istituzioni, associazioni e altri organismi culturali, nell’ambito di un provvedimento condiviso dal ministero della Cultura e dal ... 🔗open.online

