Giorgia Meloni l' ultimo successo | toh l' Italia cresce più di Francia e Germania

cresce e lo fanno pure i salari? È vero, ma guai a dirlo. La giornata inizia male per la narrazione declinista di opposizioni e sindacati. In mattinata l'Istat snocciola dati che dimostrano senza equivoci la "resilienza" (ora si dice così) dell'Italia. Nei primi tre mesi dell'anno il Pil è salito dello 0,3% (lo 0,6% su base annua). Un buon inizio, considerando gli abituali ritmi di crescita Italiani. L'accelerazione rispetto al +0,2% di fine 2024 non è uno sprint da Formula 1, ma è comunque meglio di quanto fatto da Germania e Francia, rispettivamente +0,2% e +0,1%, ed è in scia con l'avanzamento dell'Eurozona, che nello stesso periodo ha messo a segno un +0,4%. Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, non perde tempo ad esprimere la sua soddisfazione: «È un segnale importante che dimostra la correttezza delle nostre previsioni e l'efficacia delle politiche economiche del governo».

"Maria è come Giorgia Meloni": cosa è successo a C'è Posta per te dopo questa frase - Da non credere. La terza storia della sesta puntata di C'è posta per te 2025 è tutta dedicata a Vincenzo in cerca del suo primo amore, Maria, incontrata 60 anni prima. Siamo a Catania, lui ha 18 anni quando la vede per la prima volta e se innamora immediatamente. La descrive così: “Assomiglia a Giorgia Meloni ma è più bella perché più alta”. Poi si perdono di vista, le loro vite fanno percorsi differenti e in questa puntata di sabato 22 febbraio, Vincenzo chiede aiuto a Maria De Filippi per ritrovare Maria. 🔗liberoquotidiano.it

Giorgia Meloni racconta l’ultimo incontro con Papa Francesco: «Mi ha detto ridendo che era ancora vivo» - L’ultimo incontro «lunedì scorso. L’ho visto molto affaticato, per questo non mi sono trattenuta a lungo con lui. Nonostante le condizioni di salute precarie, non aveva perso il consueto senso dell’umorismo». La presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un colloquio al Messaggero ha parlato degli ultimi attimi trascorsi assieme a Papa Bergoglio. La premier ha raccontato che lei in questo ultimo incontro gli aveva chiesto: «Come sta?», tentando di mascherare la preoccupazione. 🔗open.online

Giorgia Meloni, la stampa estera esalta il suo successo - Per una volta conviene partire dal belga Le Soir, che sintetizza così - al di là dei singoli dossier sul tavolo - il “succo” del bilaterale tra Donald Trump e Giorgia Meloni andato in scena giovedì scorso allo Studio Ovale. Riconosce il quotidiano più letto in Belgio, di orientamento liberal-progressista: «Nessun altro leader europeo, a parte l’ungherese Viktor Orbán, avrebbe ricevuto un’accoglienza così calorosa». 🔗liberoquotidiano.it

