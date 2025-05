Giorgia Meloni la più credibile | incoronata dall' uomo di Trump

Giorgia Meloni mostra stabilità e credibilità, pertanto ritengono che, grazie al lavoro della premier italiana, sarà possibile operare verso una convergenza tra Stati Uniti e Unione europea e giungere a un livello di ragionevole dei dazi imposti dagli Stati Uniti". A dirlo è Robert Lighthizer, rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti nell'amministrazione Trump I dal 2017 al 2021. In un colloquio con La Stampa il funzionario americano aggiunge che il "livello ragionevole" potrebbe attestarsi al 10%: "Potrebbe essere questo il caso. Del resto al momento il presidente Meloni è l'interlocutore più credibile agli occhi dell'inquilino della Casa Bianca nel Vecchio continente".Nel frattempo, anche Brad Smith, presidente di Microsoft, spera in una rapida risoluzione delle tensioni commerciali Usa-Ue.

L’esperto commerciale di Trump scommette su Giorgia: “Meloni? È l’interlocutore più credibile per la Casa Bianca” - Robert Lighthizer, ex rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti nel primo mandato di Donald Trump, non ha dubbi: la strada per ridurre i dazi tra le due sponde dell’Atlantico passa da Roma. E, precisamente, da Palazzo Chigi. «Il governo di Giorgia Meloni mostra stabilità e credibilità», afferma, sottolineando come il premier italiano sia «l’interlocutore più credibile» per Donald Trump. «Meloni è l’interlocutore più credibile agli occhi di Trump» Intercettato da Francesco Semprini per La Stampa durante un simposio organizzato dal Council on Foreign Relations, l’ex negoziatore della ... 🔗secoloditalia.it

Giorgia Meloni da Donald Trump è uno spot per l'internazionale conservatrice e poco più - Il tycoon ha usato Giorgia Meloni per far sapere che è pronto a un accordo, sottinteso: alle sue condizioni. Il resto sono photo opportunity 🔗wired.it

Nigel Farage e l’Unione Europea che ha i giorni contati: «Giorgia Meloni deve essere più dura» - Nigel Farage si sente quasi già prossimo premier della Gran Bretagna: «I sondaggi sono incoraggianti, mi danno avanti. Sono ottimista». E dice che avrebbe preferito che Giorgia Meloni prendesse posizioni più dure contro l’Unione Europea, «che ha dimostrato di avere i giorni contati. Però ha fatto un lavoro straordinario, dando stabilità all’Italia, che non è più uno scherzo. Così ha aiutato anche me, nella corsa alla leadership». 🔗open.online

