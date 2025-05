Giochi rotti e degrado ai giardini Massi assicura | Interventi a breve

Nell'ultimo consiglio comunale di Tolentino è stata approvata la mozione del consigliere del gruppo misto Federico Pieroni sulla creazione di un parco diffuso nell'area della solidarietà, in via Caduti di Nassiriya. Ci saranno Giochi con colori ad acqua resistenti ad agenti atmosferici e sbalzi di temperatura, a basso impatto ambientale e con un costo sostenibile per le finanze pubbliche, non necessitando di manutenzione continua. L'approvazione del progetto ha dato modo alla consigliera di Fdi Silvia Luconi di introdure il tema della manutenzione dei parchi cittadini, oggetto di un'interrogazione rinviata alla prossima seduta. Luconi ha letto la lettera di una mamma e mostrato alcune foto, per evidenziare lo stato di degrado. "È il pensiero dei genitori. Sta per arrivare l'estate – ha detto – bisogna investire e intervenire su questo fronte.

