Giochi da tavolo protagonisti al Comicon | tornei demo e attività per tutte le età

Comicon Napoli 2025 ospiterà centinaia di eventi tra fumetti, videoGiochi e intrattenimento. Il gioco da tavolo, settore in continua crescita in Italia, si conferma una.

Alex Meret si racconta: dall’amore per Napoli alla passione per i giochi da tavolo - Alex Meret si racconta: dall’amore per Napoli alla passione per i giochi da tavolo"> Il portiere del Napoli, Alex Meret, ha rilasciato un’intervista ai canali social ufficiali del club, in collaborazione con Betsson Sport. Durante la chiacchierata, l’estremo difensore azzurro ha parlato della sua carriera, delle esperienze più significative e degli aspetti più personali della sua vita. Tra umiltà e passione per il ruolo Alla domanda su come si descriverebbe in una sola parola, Meret ha risposto senza esitazioni: «Umile, semplice… Umile, va bene la prima!» Parlando della parata più ... 🔗napolipiu.com

Coding Lab e giochi da tavolo, doppio appuntamento alla biblioteca Giana Anguissola - Doppio appuntamento sabato 12 aprile alla biblioteca ragazzi "Giana Anguissola". Dalle ore 9 alle 11 si terrà l’ultimo incontro prima della pausa estiva di CodingLab, laboratorio - in collaborazione con PiaceDojo - diviso per fasce d’età: dai 7 agli 11 anni si imparerà a usare Scratch (è... 🔗ilpiacenza.it

Giochi sul tavolo. Storia e mito del gioco da tavolo dal 2500 a.C. a… domani, la mostra al WOW - Dati alla mano, negli ultimi anni stiamo assistendo a una crescita esponenziale dei giochi in scatola, di carte e di ruolo. Un fenomeno inarrestabile con fatturati da record, tanto da rappresentare circa il 16% dell’intero mercato del giocattolo*. Icone pop come il Monopoly – che giusto quest’anno compie 90 anni – hanno fatto la storia e continuano a contribuire notevolmente alla diffusione della cultura del gioco, esattamente come fa Assogiocattoli con la Campagna Istituzionale Gioco per sempre, che ha l’obiettivo di promuovere e divulgare il valore educativo, sociale e pedagogico che il ... 🔗nerdpool.it

