Giappone migliaia di visitatori incantati dalla fioritura dei glicini secolari

Giappone, una folla entusiasta si riversa all'Ashikaga Flower Park, a nord di Tokyo, per ammirare lo spettacolo dei glicini in fiore. Oltre 350 alberi, alcuni dei quali superano i cento anni di età, incantano i visitatori con le loro cascate di fiori.

In bici "Lungo la Appia Traiana": 60 visitatori incantati da Torre Guaceto - La riserva di Torre Guaceto è stata tappa della staffetta per la promozione della via Appia, patrimonio Unesco, che partendo ieri da Brindisi terminerà il 27 aprile a Bari. L’iniziativa di Università del Salento, Fiab apulo lucano, Legambiente Puglia e Wwf punta a far vivere il patrimonio locale... 🔗brindisireport.it

Primavera in Giappone: in migliaia per ammirare i glicini secolari di Ashikaga - Al Parco dei Fiori di Ashikaga, a nord di Tokyo, migliaia di persone si sono radunate per assistere alla spettacolare fioritura di oltre 350 glicini, alcuni dei quali ultracentenari. “Spettacolare è la parola giusta. Amo come il Giappone celebri ogni stagione,” ha commentato Sonia Paul, una delle visitatrici. 🔗panorama.it

Battaglia di Pavia: migliaia di visitatori alla rievocazione storica. Le immagini più belle - Pavia – Un pubblico numeroso ha assistito nel pomeriggio di domenica 23 febbraio, nel parco del Castello di Mirabello, alla rievocazione storica della Battaglia di Pavia: lo scontro, combattuto il 24 febbraio 1525 con la vittoria delle truppe imperiali di Carlo V sull'esercito francese del re Francesco I, cambiò le sorti del Vecchio Continente. Oltre 500 figuranti provenienti da tutta Europa hanno dato vita a un evento immersivo, tra accampamenti storici, duelli, scontri campali e dimostrazioni di artiglieria, con alabardieri, picchieri e fanteria pesante. 🔗ilgiorno.it

Lo spettacolo delle luci illumina Alberobello, migliaia di visitatori per Christmas lights. I complimenti anche di Lino Banfi.

Non solo hanami: la magia nascosta dei glicini in fiore nel cuore del Giappone (tra fine aprile e inizio maggio) - Non solo hanami: scopri dove ammirare la spettacolare fioritura dei glicini in Giappone, un evento atteso tra aprile e maggio ... 🔗greenme.it

La città incantata di Miyazaki esiste: introdotto il limite di turisti perché presa d’assalto - La cittadina dalla storia secolare è visitata quotidianamente da centinaia di migliaia turisti ... i dati governativi, il Giappone ha registrato un numero record di visitatori nel 2024, superando ... 🔗msn.com

Turismo in Giappone: guardie per controllare i visitatori irrispettosi - Cosa faranno le guardie? In risposta alle crescenti pressioni dell'overtourism e del cattivo comportamento dei visitatori in Giappone, sono state dispiegate guardie di sicurezza nei punti chiave ... 🔗msn.com