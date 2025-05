Giappone auto su un gruppo di bambini | 7 feriti Fermato un uomo

Ilgiornale.it - Giappone, auto su un gruppo di bambini: 7 feriti. Fermato un uomo Il presunto responsabile avrebbe confessato di aver investito intenzionalmente i piccoli pedoni. L'accusa nei suoi confronti è di tentato omicidio 🔗 Ilgiornale.it

Giappone, auto su gruppo bambini a Osaka: 7 feriti. Arrestato un uomo - Secondo quanto riferito, l'uomo ha confessato di aver investito intenzionalmente i bambini ed è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio ... 🔗tg24.sky.it

Auto su un gruppo di bambini a Osaka, un uomo arrestato - TOKYO, 01 MAG - Un uomo è stato arrestato nella città giapponese di Osaka dopo aver investito con la sua auto sette scolari in un attacco deliberato, secondo quanto riportato dai media locali. (ANSA) ... 🔗ansa.it

