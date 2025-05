Giappone auto contro bambini arrestato un uomo | “Volevo uccidere qualcuno ero stufo di tutto”

Giappone. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressore avrebbe confessato, motivando il gesto con parole agghiaccianti: "Ero stufo di tutto. Volevo uccidere qualcuno". 🔗 Tragedia sfiorata a Osaka, in. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressore avrebbe confessato, motivando il gesto con parole agghiaccianti: "Erodi tutto. Volevo". 🔗 Fanpage.it

Giappone, 28enne in auto investe intenzionalmente 7 bambini a Osaka, arrestato con l’accusa di tentato omicidio, l’uomo: “Ero stufo, volevo uccidere qualcuno” - I bambini stavano tornando a casa da una scuola elementari dopo le lezioni. Feriti, sono stati trasportati in ospedale, sono tutti e 7 coscienti A Osaka, in Giappone, un uomo di 28 anni alla guida della propria auto ha investito deliberatamente un gruppo di scolari, ferendone 7. L’attacco è a 🔗ilgiornaleditalia.it

