Giappone 28enne in auto investe intenzionalmente 7 bambini a Osaka arrestato con l’accusa di tentato omicidio l’uomo | Ero stufo volevo uccidere qualcuno

bambini stavano tornando a casa da una scuola elementari dopo le lezioni. Feriti, sono stati trasportati in ospedale, sono tutti e 7 coscienti A Osaka, in Giappone, un uomo di 28 anni alla guida della propria auto ha investito deliberatamente un gruppo di scolari, ferendone 7. L’attacco è a 🔗 Ilgiornaleditalia.it - Giappone, 28enne in auto investe intenzionalmente 7 bambini a Osaka, arrestato con l’accusa di tentato omicidio, l’uomo: “Ero stufo, volevo uccidere qualcuno” stavano tornando a casa da una scuola elementari dopo le lezioni. Feriti, sono stati trasportati in ospedale, sono tutti e 7 coscienti A, in, un uomo di 28 anni alla guida della propriaha investito deliberatamente un gruppo di scolari, ferendone 7. L’attacco è a 🔗 Ilgiornaleditalia.it

