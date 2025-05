Ghali censurato al Concertone del Primo Maggio o problemi tecnici? I precedenti con Rai

Ghali censurato al Concertone del Primo Maggio? Cos'è successoDurante il Concertone del Primo Maggio in diretta su Rai3, l'esibizione di Ghali ha sollevato interrogativi. Il rapper si è esibito con un medley dei suoi brani più celebri, ma al termine della canzone Habibi, quando sembrava pronto a prendere la parola, è partita in automatico la base del brano successivo, Casa Mia, costringendolo a proseguire senza poter parlare."Ma come fate a dire che qui è tutto normale? Per tracciare un confine con linee immaginarie bombardate un ospedale. Per un pezzo di terra o per un pezzo di pane Non c'è mai pace": proprio dopo queste parole, il microfono si è spento improvvisamente, lasciando la sola base musicale, mentre Ghali è apparso visibilmente infastidito. Poco dopo, un tecnico è intervenuto consegnandogli un nuovo microfono, pochi secondi prima della conclusione della canzone. 🔗 Tvpertutti.it - Ghali censurato al Concertone del Primo Maggio o problemi tecnici? I precedenti con Rai aldel? Cos'è successoDurante ildelin diretta su Rai3, l'esibizione diha sollevato interrogativi. Il rapper si è esibito con un medley dei suoi brani più celebri, ma al termine della canzone Habibi, quando sembrava pronto a prendere la parola, è partita in automatico la base del brano successivo, Casa Mia, costringendolo a proseguire senza poter parlare."Ma come fate a dire che qui è tutto normale? Per tracciare un confine con linee immaginarie bombardate un ospedale. Per un pezzo di terra o per un pezzo di pane Non c'è mai pace": proprio dopo queste parole, il microfono si è spento improvvisamente, lasciando la sola base musicale, mentreè apparso visibilmente infastidito. Poco dopo, un tecnico è intervenuto consegnandogli un nuovo microfono, pochi secondi prima della conclusione della canzone. 🔗 Tvpertutti.it

