Gerusalemme sotto assedio | un inferno di fuoco minaccia la Città Santa 7 000 persone evacuate

Gerusalemme, mentre le fiamme divampano incontrollate lungo l'autostrada che collega la Città Santa a Tel Aviv. È una scena apocalittica: almeno 7.000 persone evacuate, automobilisti costretti ad abbandonare i propri veicoli e interi quartieri svuotati in poche ore. Gli incendi boschivi, alimentati da venti violenti e temperature estreme, stanno mettendo a dura prova le capacità di risposta del Paese. Il governo ha dichiarato lo stato d'emergenza nazionale, mentre gli ospedali si preparano a ricevere feriti e l'esercito è stato mobilitato per supportare i vigili del fuoco."Stiamo affrontando forse il più grande incendio mai scoppiato nel Paese"Sul campo, il comandante dei vigili del fuoco di Gerusalemme, Shmulik Friedman, non nasconde la gravità della situazione.

Gerusalemme assediata dai roghi. Hamas incalza: "Bruciate tutto" - Diecimila le persone costrette ad abbandonare le loro case. Automobilisti in fuga con i figli. sull’autostrada in preda ai roghi. 🔗msn.com

