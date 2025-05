Gerusalemme si lavora per domare roghi

lavora ancora a Gerusalemme per spegnere i vasti incendi divampati ieri nella zona e si prevede che le operazioni possano proseguire fino a sera. Sono oltre 155 le squadre di soccorso dei vigili del fuoco impegnati e dall' alba gli aerei sono di nuovo in volo per spegnere le fiamme divampate sulla parte montuosa a ovest della città e propagatesi per il forte vento e il rialzo delle temperature. La polizia ha riaperto alcune delle strade che erano state chiuse. Hamas aveva chiesto ai palestinesi di "bruciare tutto".

