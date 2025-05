Gerusalemme incendi sotto controllo

incendio è sotto controllo. Restano solo pochi focolai e tutte le squadre rimangono dispiegate nelle zone colpite", vicino a Gerusalemme. Lo rendono noto i Vigili del Fuoco,impegnati nelle operazioni di spegnimento dei roghi. Si mette tuttavia in guardia sui rischi che le fiamme possano essere rialimentate dal vento. Una prima stima parla di circa 13 mila ettari bruciati. Aperta un'inchiesta sull'origine dei roghi. Fonti della polizia riferiscono di tre arresti. 🔗 20.00 "L'o è. Restano solo pochi focolai e tutte le squadre rimangono dispiegate nelle zone colpite", vicino a. Lo rendono noto i Vigili del Fuoco,impegnati nelle operazioni di spegnimento dei roghi. Si mette tuttavia in guardia sui rischi che le fiamme possano essere rialimentate dal vento. Una prima stima parla di circa 13 mila ettari bruciati. Aperta un'inchiesta sull'origine dei roghi. Fonti della polizia riferiscono di tre arresti. 🔗 Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti da altre fonti

Incendi a Gerusalemme, spenti i roghi alle porte della città | I vigili del fuoco: situazione sotto controllo | Mar Rosso, gli Houthi rivendicano l'abbattimento di un caccia F-18 Usa - Hamas aveva pubblicato via Telegram un messaggio rivolto ai palestinesi: "Bruciate tutto". Oman: rinviati i colloqui tra Iran e Usa in programma a Roma il 3 maggio 🔗tgcom24.mediaset.it

L’incendio a Gerusalemme è «sotto controllo». La devastazione dopo l’inferno di fuoco – Il video - L’incendio che minacciava la città di Gerusalemme è «sotto controllo» dopo oltre 24 ore di lavoro incessante dei vigili del fuoco. Come ha spiegato un portavoce dei pompieri israeliani, il pericolo che le fiamme possano tornare a farsi pericolose non è del tutto scongiurato. Per il momento «restano solo pochi focolai e tutte le squadre rimangono dispiegate nelle zone colpite», ha spiegato il vigile del fuoco impegnato nelle operazioni di spegnimento. 🔗open.online

Papa Francesco, il parere dello pneumologo: “Infezione sembra sotto controllo” - (Adnkronos) – L'infezione polmonare del Papa sembra sotto controllo. A pronunciarsi sulle condizioni di salute del Pontefice, sulla base delle news contenute nel bollettino di oggi, è Paolo Palange, professore Ordinario di Malattie Apparato Respiratorio alla Sapienza di Roma e Responsabile Uoc Medicina Interna e Disfunzioni Respiratorie al Policlinico Umberto I "Le notizie sulle condizioni […] L'articolo Papa Francesco, il parere dello pneumologo: “Infezione sembra sotto controllo” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

'Incendio sotto controllo' a Gerusalemme; L'incendio a Gerusalemme è «sotto controllo». La devastazione dopo l'inferno di fuoco - Il video; Israele: Incendi sotto controllo. Le fiamme non hanno raggiunto Gerusalemme - Aggiornamento del 01 Maggio delle ore 19:24; Gli incendi a Gerusalemme sono in gran parte sotto controllo. 🔗Ne parlano su altre fonti

Incendi a Gerusalemme, spenti i roghi alle porte della città | I vigili del fuoco: situazione sotto controllo | Mar Rosso, gli Houthi rivendicano l'abbattimento di un caccia F ... - La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 573. Sono stati domati gli incendi boschivi divampati sulle colline intorno a Gerusalemme. 🔗msn.com

Israele Gli incendi a Gerusalemme sono in gran parte sotto controllo - Secondo i vigili del fuoco, gli incendi boschivi divampati nei pressi di Gerusalemme sono in gran parte sotto controllo. Un portavoce dei pompieri ha dichiarato all'agenzia di stampa France-Presse (AF ... 🔗bluewin.ch

Israele, 155 squadre dei vigili del fuoco al lavoro per spegnere gli incendi: “Non abbiamo ancora il controllo” - Un incendio gigantesco sta divorando le colline intorno a Gerusalemme, spinto da venti violenti e temperature estreme. Il maxi-rogo, scoppiato mercoledì e seguito da altri incendi sparsi, non è ancora ... 🔗ilfattoquotidiano.it