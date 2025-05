Quotidiano.net - Gerusalemme assediata dai roghi. Hamas incalza: "Bruciate tutto"

Israele ha vissuto ieri un’altra giornata drammatica quando vasti incendi sospinti da venti impetuosi sono infuriati in una ampia zona collinosa ad ovest dicostringendo almeno 10mila persone ad abbandonare in tutta fretta le proprie abitazioni ormai lambite dalle fiamme. Nella principale arteria di Israele, la n.1 che collega Tel Aviv a, si sono create situazioni drammatiche quando numerosi automobilisti si sono visti parare all’improvviso un muro di fuoco. Costretti ad abbandonare i propri veicoli, i passeggeri sono corsi verso aree di riparo tenendo bambini in braccio e sostenendo i più anziani.Nel pomeriggio, l’area degli incendi si è ulteriormente estesa a causa di un improvviso sbalzo delle temperature e dell’estrema aridità del terreno, dopo un inverno caratterizzato da una siccità senza precedenti negli ultimi anni. 🔗 Quotidiano.net